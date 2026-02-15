Orešković: Hrebak je tek danas otkrio da ustaše ipak postoje? Ma nemojte...

Nadam se da će Dario Hrebak ovoga puta svoje othrebati do kraja, i da ćemo omjer snaga među biračima lijeve i desne slike vidjeti čim prije na izvanrednim izborima, poručila je Orešković

Saborska zastupnica Dalija Orešković oglasila se na Facebooku nakon što je Josip Dabro snimljen kako pjeva stihove u kojima se Ante Pavelić naziva "vođom svih Hrvata". Komentirala je i reakciju predsjednika HSLS-a Darija Hrebaka koji je osudio Dabrino pjevanje.

Ne govorim ovdje o fašniku, već o parlamentarnoj većini, a potom i o većini u društvu, te o javnoj prepirci između Daria Hrebaka i Jospa Dabre. Josip Dabro je zapjevao da je Ante Pavelić vođa svih Hrvata, na što je Dario Hrebak poručio da mu je sada stvarno dosta. U iščekivanju koliko daleko će ovoga puta otići Hrebakovo hrebanje, javno postavljam pitanje, kada fašnik završi i skinu se maske, po čemu je realnost naše političke situacije drugačija od ove dvije karnevalske slike?

Josip Dabro danas nije ništa manje pametan, niti je danas veći ustaša nego što je to bio kroz protekle dvije godine. Andrej Plenković je taj koji je, da bi opstao na vlasti s Joipom Dabrom i ostalim proustašama u vladajućoj većini, polititiku i retoriku starog HDZ-a preobukao u ikonografiju i poklič Ante Pavelića, a Dario Hrebak je na to pristao. Vladajuća većina, čiji je i Dario Hrebak dio, godinu dana mržnju usmjerava na histeričnu ljevicu, optužujući nas da pričamo o ustašama kojih nema. Pa ako ih doista nema, nema ni razloga da Dario Hrebak danas zbog Josipa Dabre kaže, da mu je sada stvarno, ali stvarno dosta.