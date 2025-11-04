Pučka pravobraniteljica: 'Straše me snimke koje smo vidjeli, zapitam se gdje mi živimo'

Ne smije biti poslana poruka da će se ubuduće bojati ljudi koji organiziraju skupove koji se tiču tema koje nekima nisu prihvatljive ili da će ih morati čuvati policija, naglasila je Einwalter prigodom sudjelovanja na konferenciji "Zajedničkim naporima prema boljoj zaštiti prava na čist, zdrav i održiv okoliš".

Snimke koje smo vidjeli jučer mene zapravo straše i zapitam se gdje mi to živimo i u kojoj smo godini, rekla je pučka pravobraniteljica.

Podsjetimo, splitska policija traga za mlađim osobama koje su u ponedjeljak prekinule program Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog kotara Blatine u Splitu. Te su osobe bile u crnoj odjeći i u kapuljačama, a netko od njih rekao je da se program ne može održati u vrijeme obilježavanja pada Vukovara te su uzvikivali 'Za dom spremni'.

O svemu se oglasio i premijer Andrej Plenković rekavši da najoštrije osuđuje ovaj incident te da očekuje i od policije i DORH-a brzu akciju,. Predsjednik Zoran Milanović rekao je pak da se 'kao društvo se moramo odrediti što nam je agenda, što mi kao društvo radimo'.

'Ovi dečki od jučer očito nisu bili spremni da se obračunaju prije dva mjeseca nego su 'hrabro čekali' da se tamo okupe nebranjeni ljudi. Koji je to rezon napasti ljude? Zašto s maskama? Čemu maske, komentirao je Milanović istaknuvši da im ne treba davati previše publiciteta.