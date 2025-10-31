Šuta preispituje splitski GUP, oporba na nogama: 'Kao da lisica preispituje kokošinjac'

Skoko je na konferenciji za novinare izjavio da se u sadašnjem GUP-u, nakon završene javne rasprave i nakon što ga je Gradsko vijeće već izglasalo, pojavilo dodatnih 300.000 četvornih metara građevinskog područja, i to bez pisanog traga, bez primjedbi i bez znanja vijećnika.

"Dvadeset godina kasnije isti ti ljudi ponovno sjede u Šutinom savjetu za urbanizam. Kad Šuta kaže da preispituje urbanističke planove, to je kao da lisica preispituje kokošinjac", rekao je Skoko.

Mi smo bili prva gradska vlast nakon 20 godina koja je pokrenula izmjene GUP-a kako bi ispravila štete i uskladila ga sa zakonom. Sadašnja vlast ima priliku nastaviti u smjeru javnog interesa ili se vratiti starom modelu - političkoj trgovini prostorom, kaže Skoko.