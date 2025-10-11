Šuta prozvao Ivoševića: Ovo je skandalozno! Agencija pokreće hitan nadzor nad Gradom Splitom

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta održao je izvanrednu konferenciju za medije na kojoj je otkrio detalje velikog propusta otkrivenog u gradskoj upravi.

Podsjetimo, kasno sinoć iz Banovine je priopćeno da je u razdoblju od 10. lipnja do 9. listopada ove godine neovlaštena osoba pristupala informatičkom sustavu poslovanja splitske gradske uprave te izvršila uvid u osobne podatke građana. Šuta prozvao Ivoševića Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta održao je danas izvanrednu konferenciju na kojoj je istaknuo da je o incidentu obaviješten jučer na kraju radnog dana.

'Ovo je nedopustivo', poručio je uvodno okupljenim novinarima. Šuta je istaknuo da je Grad Split sve proveo sukladno proceduri te izvješće dostavio Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Na presici je otkrio da je s adrese bivšeg dogradonačelnika Bojana Ivoševića u razdoblju od 10. lipnja do 9. listopada izuzeto 660 predmeta, i to isključivo onih koji su bili u djelokrugu rada bivšeg gradonačelnika.

‘U ovom trenutku ne mogu direktno prozvati nikoga, niti smatram da je netko od mojih kolega zajedno s Ivoševićem sudjelovao u ovim nečasnim radnjama’, kazao je Šuta. Na pitanje je li netko drugi koristio Ivoševićev račun, odgovorio je da će se provesti forenzičko ispitivanje i provjera takve mogućnosti. Šuta je, kako prenosi Dalmatinski portal, naglasio da je Ivošević bio moralno i zakonski dužan obavijestiti instituciju u kojoj je radio da i dalje ima pristup podacima kojima više nije smio raspolagati. ‘Ovo je skandalozno. Ovo je propust svih onih koji su ovo trebali spriječiti. Pozivam sve dionike iz stranke Centar da se maksimalno povuku iz politike, jer ovakav napad na instituciju od jedne političke stranke nikada nije zabilježen', poručio je gradonačelnik.