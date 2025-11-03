Zemlja u susjedstvu najbliža EU: Otvorili su sva pregovaračka poglavlja

U redovnom godišnjem izvješću Europske komisije o napretku država kandidata za članstvo u Europskoj uniji Crna Gora ostvarila je najveći napredak, pišu u ponedjeljak crnogorski mediji

Kako prenosi Radio slobodna Europa (RSE) na koji se pozivaju, u izvješću koji će EK službeno objaviti 4. studenog navodi se da je Crna Gora otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja. Posebno je pohvaljena kontinuirana politička posvećenost crnogorskih vlasti strateškom cilju europskih integracija, čime su, kako je navedeno, ostvareni “opipljivi rezultati u provedbi potrebnih reformi i napretku zemlje na putu prema EU“. Europska komisija pohvalila je napredak Crne Gore u području pravosuđa gdje su provedene "intenzivne faze reformi tijekom 2024.“ na pravnom okviru koji treba zajamčiti neovisnost, nepristranost i odgovornost pravosuđa.

Krupni koraci Također se navodi da je Crna Gora tijekom prošle godine poduzela korake ka unaprjeđenju pravnog i institucionalnog okvira u borbi protiv korupcije, te da je jedna od zemalja kandidata u kojoj je zabilježen napredak u slobodi izražavanja, slobodi medija i medijskom pluralizmu. U izvješću se spominje i napredak u provedbi akcijskih planova za Schengen, kao i u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma, navode mediji pozivajući se na RSE. RSE podsjeća da su Crnoj Gori također odobrena sredstva u okviru Plana rasta. Europska unija je 2024. godine ponudila šest milijardi eura zemljama regije kroz takozvani Plan rasta, s ciljem ubrzanja njihovog razvoja i integracije. Crna Gora jedna je od zemalja koja je uključena u Jedinstveno područje plaćanja u eurima (SEPA). To, kako se navodi u izvješću, omogućava njezinim financijskim institucijama da sudjeluju u SEPA shemama plaćanja, što olakšava transfere u eurima i otvara put smanjenju troškova i vremena obrade.