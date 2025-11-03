Njemačka pozvala sve mladiće na procjenu za vojsku: Evo kako će birati one za poziv

"Iz vojne perspektive, ključno je da se procijeni cijela dobna skupina. Tek tada znamo tko je dostupan i koga bismo mogli pozvati u obrambenoj situaciji, koju želimo spriječiti", rekao je Breuer medijskoj grupi RND u izjavi. Ministar obrane Boris Pistorius također podržava nacionalne procjene svih mladića.

Breuer je upozorio da bi se provođenjem procjena tek kada dođe do krize gubilo ključno vrijeme. "Nitko danas ne može sa sigurnošću reći kako će sigurnosna i prijetnja izgledati u nadolazećim godinama", rekao je.

Novi njemački zakon

Novi njemački zakon o vojnoj službi, koji bi trebao stupiti na snagu 1. siječnja, prema trenutnim planovima u početku predviđa dobrovoljno služenje vojnog roka.

Zastupnici vladajuće koalicije su za procjene predložili biranje mladića lutrijom, a kasnije, ako je potrebno zbog nedovoljnog broja dobrovoljaca, i za obveznu službu.

Breuer je rekao da oružane snage ne bi trebale ograničavati svoje operativne mogućnosti. Istaknuo je oslanjanje na dobrovoljce, ali je odgovorio što će biti ako broj dobrovoljac bude nedovoljan.