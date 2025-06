HDZ ne želi Penavu u Vladi, a ne da mu ni državni ured, evo što mu nudi

Od lokalnih izbora je prošlo mjesec dana, pa se očekivao Penavin ulazak u Vladu, no da stvari baš ne stoje tako idilično između koalicijskih partnera pokazuje i to da se još uvijek nije postigao dogovor o tome što će Penava točno raditi. Mediji su objavili neslužbenu informaciju da bi trebao dobiti tzv. Ured za ideologiju, što je u javnosti dočekano posprdno i kritički.

On sam je u ponedjeljak to demantirao, no rekao je da se pregovara o nekom tijelu koje bi on vodio, a koje bi se bavilo komunističkim zločinima te da bi skoro sve trebalo biti poznato do kraja tjedna.