Plenković: Nema nikakvog ureda za ideologiju

Na novinarsko pitanje ide li Ivan Penava u Vladu rekao je da se vode razgovori o tome.

'Prvo da oštro demantiram - nema nikakvog ureda za ideologiju i ne znam kako takva politika pokvarenog telefona završi na kraju nizom potpuno neutemeljenih članaka. Postoje određene teme za koje su zainteresirani gospodin Penava i stranka Domovinski pokret, a to su, primjerice, identifikacija i premještaj žrtava koje su stradale nakon Drugog svjetskog rata, od Bleiburga križnim putevima, primjerice u Sloveniji, te kako dati dignitet svima onima koji su tada ubijeni, ali to ne znači nikakav ured za ideologiju, niti je to predviđeno pod trenutnim ustrojem Vlade, niti bismo to osnivali, ali može participirati na vidljiv način u posebnom povjerenstvu koje bi se intenzivnije bavilo temom koju inače radi Ministarstvo hrvatskih branitelja, i to s velikim uspjehom. Vidjeli ste nedavno otkrivene posmrtne ostatke 49 osoba u Svetoj Nedelji', rekao je premijer pa nastavio: