Krstulović Opara nestao, Kerum izvrijeđao fotoreportera, Zlatko Dalić podigao temperaturu

Premda je prije samo dva tjedna izjavio da vijećnici njegove Hrvatske građanske stranke više neće dolaziti na sjednice Gradskog vijeća 'sve dok je Andro Krstulović Opara gradonačelnik', pozvavši ga da podnese ostavku, u četvrtak ujutro dogodilo se upravo suprotno: ne samo da su se oni pojavili u Banovini u punom sastavku, nego je ondje stigao i sam Željko Kerum, što je rijetko viđen prizor

Nije se javljao za riječ, osim kada ga je zasmetao fotograf koji se u jednom trenutku našao njemu iza leđa. 'Gospodin s fotoaparatom ne mora mi ući u usta, ja na mobitelu pišem poruku ženi, da vidim gdje su djeca i to, a on se zaviruje i slika poruke. Udalji se na daljinu, ne možeš mi biti na leđima! To je nekorektno, nepristojno i neljudski, sram vas može biti, gdje vam je poštivanje? Sad izbrišite te slike', uzvrpoljio se Kerum, dok je fotoreporter odgovorio da nije snimio nikakve privatne poruke.