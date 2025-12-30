Halo, doktore: Postaju li telefonski pregledi novi trend u Europi?

Biste li, umjesto odlaska u prepune domove zdravlja, telefonski razgovarali s liječnikom? Čini se da se taj trend sve više širi Europom te je potaknut pandemijom koronavirusa otprije pet godina. Ipak, kako piše Euronews, vidljive su znatne razlike među europskim zemljama

Umjesto odlaska liječniku i razgovora uživo, čini se da Europljani sve češće koriste čari digitalnih tehnologija kako bi dobili medicinski savjet. Drugim riječima, liječniku se sve više obraćamo telefonski, a manje uživo, i taj trend je u porastu od pandemije koronavirusa kada je posjet prepunim bolicama i domovima zdravlja nosio rizike od širenja infekcija.

Kako piše Euronews, samo se od 2019. do 2021. udvostručio broj telefonskih konzultacija po osobi. 'Trend i dalje raste, ali uz jasne razlike među zemljama. U nekim su sredinama telekonzultacije postale redoviti dio zdravstvene skrbi', izjavio je za Euronews Health dr. David Novillo Ortiz, voditelj za podatke, umjetnu inteligenciju i digitalno zdravstvo pri Regionalnom uredu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Europu. Porast je vidljiv u brojnim zemljama, a posebice u Španjolskoj i Litvoj, a koje su obje zabilježile povećanje veće od jedne konzultacije po osobi. U Španjolskoj je stopa porasla s 0,3 na 1,7, dok je u Litvi porasla s 0,1 na 1,2.

Udio telefonskih konzultacija po osobi u Norveškoj je porastao s 0,1 na 0,7, u Hrvatskoj s 0,7 na 1,7, u Portugalu s 0,9 na 1,4, a u Sloveniji s 0,1 na 0,9. Među najnaseljenijim europskim zemljama, Njemačka nije zabilježila promjene, ostavši na 0,1 telekonzultaciju po osobi. 'Vrlo niska stopa u Njemačkoj vjerojatno odražava dugogodišnju privrženost osobnim pregledima, oprezniji regulatorni pristup i niže povjerenje u digitalna rješenja među dijelom stanovništva', rekao je za isti izvor dr. Wojciech Malchrzak sa Sveučilišta medicinskih znanosti u Wroclawu.