Halo, doktore: Postaju li telefonski pregledi novi trend u Europi?

Biste li, umjesto odlaska u prepune domove zdravlja, telefonski razgovarali s liječnikom? Čini se da se taj trend sve više širi Europom te je potaknut pandemijom koronavirusa otprije pet godina. Ipak, kako piše Euronews, vidljive su znatne razlike među europskim zemljama
Umjesto odlaska liječniku i razgovora uživo, čini se da Europljani sve češće koriste čari digitalnih tehnologija kako bi dobili medicinski savjet. Drugim riječima, liječniku se sve više obraćamo telefonski, a manje uživo, i taj trend je u porastu od pandemije koronavirusa kada je posjet prepunim bolicama i domovima zdravlja nosio rizike od širenja infekcija.
Kako piše Euronews, samo se od 2019. do 2021. udvostručio broj telefonskih konzultacija po osobi. 'Trend i dalje raste, ali uz jasne razlike među zemljama. U nekim su sredinama telekonzultacije postale redoviti dio zdravstvene skrbi', izjavio je za Euronews Health dr. David Novillo Ortiz, voditelj za podatke, umjetnu inteligenciju i digitalno zdravstvo pri Regionalnom uredu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Europu.
Porast je vidljiv u brojnim zemljama, a posebice u Španjolskoj i Litvoj, a koje su obje zabilježile povećanje veće od jedne konzultacije po osobi. U Španjolskoj je stopa porasla s 0,3 na 1,7, dok je u Litvi porasla s 0,1 na 1,2.
Udio telefonskih konzultacija po osobi u Norveškoj je porastao s 0,1 na 0,7, u Hrvatskoj s 0,7 na 1,7, u Portugalu s 0,9 na 1,4, a u Sloveniji s 0,1 na 0,9.
Među najnaseljenijim europskim zemljama, Njemačka nije zabilježila promjene, ostavši na 0,1 telekonzultaciju po osobi. 'Vrlo niska stopa u Njemačkoj vjerojatno odražava dugogodišnju privrženost osobnim pregledima, oprezniji regulatorni pristup i niže povjerenje u digitalna rješenja među dijelom stanovništva', rekao je za isti izvor dr. Wojciech Malchrzak sa Sveučilišta medicinskih znanosti u Wroclawu.
Euronews dodaje da zemlje u kojima su češće telefonske medicinske konzultacije pokazuju da imaju digitalno zrele sustave i adekvatnu infrastrukturu, dok dr. Ortiz navodi da nije samo pandemija koranavirusa zaslužna za sve češće liječenje na daljinu. Ona je, tvrdi liječnik, djelovala kao ekcelerator te je primorala liječnike na brže prihvaćanje tehnoloških rješenja.
No zašto se udjeli toliko razlikuju?
Ortiz je objasnio da nacionalne strategije digitalnog zdravstva imaju bitnu ulogu u ovom porastu.
Zemlje poput nordijskih država ili Estonije, koje su razvile jasnu i dugoročnu viziju integracije telekonzultacija u zdravstvene sustave, uspjele su ih pretvoriti u stabilnu i visokokvalitetnu uslugu. Takve strategije nude koherentan okvir za tehnološki razvoj, stručno usavršavanje i procjenu ishoda. Financiranje i nadoknada troškova također su važne, navodi Euronews.
Dr. Stefan Buttigieg iz Europske udruge za javno zdravstvo (EUPHA) istaknuo je da su populacije koje se rado koriste digitalnim alatima otvorenije prema interakcijama na daljinu i brže prihvatile telekonzultacije, zaključuje isti izvor. Hoće li se neki zdravstveni sustav okrenuti konzultacijama na daljinu ovisi o njegovoj opterećenosti, obvezama liječnika i tehnološkim resursima.
Da možete, biste li liječnika zvali telefonom?