Milanović o planu za Ukrajinu: 'Cijena će se brojati u glavama i životima'

Predsjednik Republike Zoran Milanović sastao se sa slovačkim premijerom Robertom Ficom te pretresao sva aktualna pitana koja se tiču europske sigurnosti

Zoran Milanović je u dvodnevnom posjetu Slovačkoj, gdje se, osim s Ficom, sastao i s predsjednikom Peterom Pellegrinijem te šefom Narodnog vijeća, Richardom Rašijem. "Nemam hrabrost davati savjet bilo kojem narodu što da radi u takvim trenucima. Ono što pouzdano znam je da će se cijena takvog razmišljanja brojati u glavama i životima Ukrajinaca i Rusa, a neće Nijemaca i Francuza“, komentirao je predsjednik Republike Zoran Milanović prijedlog o mogućim teritorijalnim ustupcima koje bi Ukrajina bila spremna razmotriti u svrhu okončanja rata. "Lako je mahati i vitlati sabljom ili bacati koplje koje ne padne na kraju na tvoju kuću ili u vrt”, dodao je predsjednik te poručio kako su “teritorijalni ustupci i teritorijalne koncesije, koje bi Ukrajina trebala napraviti, stvar Ukrajine”.

"Svaki savjet u smjeru prihvatite ili ne prihvatite u stvari ima jednu dijaboličnu crtu u sebi. Iza takvog stava – nemojte prihvatiti, na primjer, što čujem od mnogih pametnjakovića u Europskoj uniji, stoji još nekoliko stotina leševa“, rekao je predsjednik Milanović.

"Politički trenutak, političko razdoblje u kojem se nalazi Europa je kritično. Slovačka i ljudi koji je vode su neki od onih s kojima se o tome može otvoreno razgovarati. Jer, realno, mi pristup informacijama nemamo. Te informacije neki čuvaju za sebe i to je stvarnost u kojoj živimo“, rekao je predsjednik Milanović komentirajući sastanke koje je imao s čelnicima Slovačke Republike.

"Smatram da se od strane određenih snaga, država i krugova guraju odluke koje su i štetne i opasne za Europu i europske države. Europska unija, Komisija i europske institucije su tijela prema kojima - u odnosu prema njima i onome što govore, poduzimaju i rade - uvijek treba imati kreativnu skepsu“, upozorio je predsjednik Milanović.



'U pitanju su velike odluke' Predsjednik je pojasnio da smatra kako je to bazični pristup prema birokraciji i prema onima koji su neizabrani odnosno "nisu demokratski izabrani“. "Ja to nikada nisam nazivao 'duboka država'; iz razloga što Europska unija nije država i što se tiče mene i svih koji razmišljaju na taj način, neće nikada ni postati država jer to je put u propast. Ali, udruženje i način djelovanja europskih slobodnih država i nacionalnih država - to da“, rekao je predsjednik Milanović istaknuvši da Europsku uniju vidi kao prostor tolerancije, slobode, putovanja, ali nikako "kao okomiti, vertikalni pristup u kojem navodno svi odlučujemo u zajednici sretnih i razdraganih nacija, a u stvari odlučuje njih nekoliko“.

"Slovačka je jedna od država čije političko vodstvo pripada onima koji misle svojom glavom i imaju čvrst stav o nekim pitanjima. Nikako ne želim uvrijediti ili podcijeniti neke druge u Europi, ali Slovačka i njezini lideri se u tome ističu“, rekao je predsjednik Milanović te naveo kako je prije sastanka sa svojim domaćinom, predsjednikom Pellegrinijem, razgovarao i s premijerom Ficom. "Direktno sam se informirao i saznao neke njegove poglede i stavove o onome što je pred njima i o čemu će se sutra odlučivati na Europskom vijeću, a u pitanju su velike odluke. O tome sam nastavio razgovarati s predsjednikom Pellegrinijem i to je bio i srž naših razgovora“, rekao je predsjednik Milanović dodavši da su, osim toga, razgovarali i o ekonomiji, razmjeni, turizmu te industriji.