Grbin predstavio SDP-ov plan za stambenu politiku, evo što predlažu

„Cijena novih stanova je u godinu dana narasla 33 posto, a ako to pretvorimo u brojeve, onda je riječ o 2700 eura za jedan kvadratni metar novog stana. Govorimo o 2700 eura u državi u kojoj je prosječna plaća ispod 1100 eura. To znači da moraš dva i pol mjeseca raditi bez da jedeš i piješ da bi platio jedan kvadratni metar stana. To nisu uvjeti za život dostojan čovjeka”, izjavio je čelnik SDP-a Peđa Grbin uoči predstavljanja stranačke politike stanovanja „Plan za stan”.

Kao što je pravo na rad ljudsko pravo, kao što je pravo na dostojanstvo ljudsko pravo, kao što je pravo na život ljudsko pravo, tako je i pravo na krov nad glavom. I zato smo mi u SDP-u veliki dio našeg rada, truda, pažnje posvetili smo stambenoj politici. Želimo osigurati da ljudi u Hrvatskoj i Zagrebu mogu živjeti na normalan i dostojanstven način, istaknuo je.