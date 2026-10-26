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pad vučića

Nakon večerašnjeg kaosa u Beogradu oglasio se čovjek koji je srušio Vučića: 'Molimo vas, nemojte pribjegavati nasilju'

S.Č.

26.10.2026 u 22:17

Ilija Srđanović
Ilija Srđanović Izvor: Pixsell / Autor: Dusan Milenkovic/ATAImages/PIXSE
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Dok se Beogradom drugu večer zaredom šire prizori slavlja zbog izbornog poraza Aleksandra Vučića, napetosti ispred televizija bliskih dosadašnjoj vlasti bacile su sjenu na slavlje. Nakon upada građana u studio Informera i okupljanja prosvjednika ispred Pinka, javnosti se osobno obratio Ilija Srđanović, nositelj pobjedničke studentske liste. U videoporuci objavljenoj na Instagramu upozorio je da izborni proces još nije završen, pozvao građane da ostanu mirni i dostojanstveni te izričito zatražio da se suzdrže od svakog oblika nasilja.

Srđanović, kardiolog i sveučilišni profesor iz Novog Sada koji je predvodio studentsku listu na parlamentarnim izborima, oglasio se nakon burnog dana u srbijanskoj prijestolnici. Njegova poruka dolazi u trenutku kada se studentski pokret, nakon gotovo dvije godine prosvjeda i izborne pobjede, suočava s prvim ozbiljnim izazovima.

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'Poštovani sugrađani, molimo vas da do kraja izbornog procesa, ali i nakon njega, ostanete mirni i dostojanstveni, kakvi ste dosad bili. Izbori još nisu završeni, izborni rezultati nisu proglašeni. Moramo ostati dostojanstveni do kraja', poručio je Srđanović.

Potom je posebno naglasio da se građani moraju suzdržati od nasilja.

'Nemojte pribjegavati nikakvoj vrsti nasilja. To vas moli vaša studentska lista i vaš studentski pokret. Živjela Srbija', zaključio je.

Studenti se ogradili od upada u medije

Srđanovićeva poruka nadovezuje se na ranije priopćenje studenata u blokadi, koji su tijekom večeri pozvali građane da ne dopuste da slavlje zbog izborne pobjede preraste u sukobe i obračune.

Povod su događaji ispred medijskih kuća koje su godinama otvoreno podržavale Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku.

Skupina građana u ponedjeljak je upala u studio televizije Informer tijekom programa uživo. Ondje je došlo do verbalnih sukoba s glavnim urednikom Draganom J. Vučićevićem, a emitiranje je prekinuto.

U večernjim satima prosvjednici su se okupili i ispred televizije Pink, gdje ih je dočekao policijski kordon. Upad u prostorije Pinka nije potvrđen.

Studentski pokret već je poručio da ne podržava takve postupke niti na njih poziva, naglasivši da će se za slobodu medija i profesionalno novinarstvo boriti kroz parlament i institucije.

Okupljene na beogradskom Trgu Slavija pozvao je da nakon završetka proslave mirno krenu svojim kućama.

'Izborni proces još nije završen'

Posebnu težinu Srđanovićevoj poruci daje upozorenje da izborni rezultati još nisu službeno proglašeni.

Aleksandar Vučić u nedjelju navečer priznao je poraz liste okupljene oko Srpske napredne stranke, a preliminarni rezultati pokazali su da je studentska lista osvojila više od polovice glasova.

Ipak, konačni rezultati i raspodjela zastupničkih mjesta još moraju proći službeni izborni postupak.

Upravo zato Srđanović inzistira na smirenosti i odgovornosti do njegova završetka.

Studentski pokret svoju je političku snagu izgradio na zahtjevima za odgovornošću institucija, poštovanjem zakona i borbom protiv korupcije. Nakon izborne pobjede pred njim je novi izazov - pokazati da se promjene koje zagovara mogu provoditi bez nasilja i ugrožavanja prava drugih.

Srđanovićeva večerašnja poruka stoga nije samo poziv na miran završetak slavlja. Ona je i podsjetnik da politička pobjeda ne završava prebrojavanjem glasova te da će se način na koji se pobjednici odnose prema institucijama i političkim protivnicima također naći pod povećalom javnosti.

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