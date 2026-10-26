Nakon pada Vučića studenti pozvali na slavlje uz Severinin veliki hit: Evo što su poručili

'Ovo će biti dobra noć, predosjećamo', napisali su u objavi na društvenim mrežama, a poziv završili jednostavnom porukom: 'Dragi narode, vidimo se.'

Kako izvještava Nova.rs, studenti iz Loznice pozvali su građane da se u ponedjeljak u 19 sati okupe na kružnom toku u središtu grada i zajedno proslave izborni rezultat.

Odabir Severinine pjesme nije slučajan. Njezin hit 'Brad Pitt' stekao je posebnu popularnost među studentima nakon što se društvenim mrežama proširila snimka studenata beogradskog Fakulteta dramskih umjetnosti koji su je pjevali tijekom prosvjeda.

Pjesma je potom postala jedan od glazbenih motiva studentskog pokreta, a Severina je više puta javno iskazala podršku mladima koji su tražili odgovornost institucija i političke promjene.

Severina studentima poslala emotivnu poruku

Hrvatska pjevačica oglasila se i nakon Vučićeva priznanja poraza, čestitavši studentima na izbornom uspjehu.

U objavi na Instagramu zahvalila im je na gotovo dvije godine ustrajnosti, ali i upozorila na odgovornost koja dolazi nakon pobjede.

'Navijam za vas, pazite da ne razočarate sve koji su čekali u redovima da glasaju satima jer ste im vratili nadu', poručila je Severina.

Njezina podrška studentima nije nova. Tijekom prosvjeda dijelila je njihove objave, javno govorila o političkim prilikama u Srbiji i pružala potporu mladima koji su se suprotstavili Vučićevoj vlasti.

Upravo zato njezine pjesme za dio studentskog pokreta imaju značenje koje nadilazi uobičajenu glazbenu podlogu prosvjedima.

Nakon što je Vučić u nedjelju navečer priznao poraz svoje liste na parlamentarnim izborima, u brojnim srbijanskim gradovima organizirane su proslave.

U Loznici su studenti za svoju odabrali dobro poznat Severinin stih, povezujući pjesmu koja ih je pratila tijekom prosvjeda s novim političkim trenutkom u Srbiji.