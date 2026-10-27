Studentima apsolutna većina u parlamentu: Evo tko još ulazi osim Vučića

Republička izborna komisija Srbije (RIK) objavila je večeras preliminarne rezultate izvanrednih parlamentarnih izbora, po kojima je Studentska lista osvojila 52,71 posto glasova, odnosno 140 mandata i apsolutnu većinu, javlja Nova.rs.

Preliminarni rezultati temelje se na 8187 obrađenih biračkih mjesta od ukupno njih 8392. Prema tim podacima, na izbore je izašao 4.304.641 birač, glasalo ih je 4.301.985, dok je nevažećih listića bilo 55.472.

U parlament ulaze Studentska lista sa 140 mandata (2.267.615 glasova, odnosno 52,71 posto), lista Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija sa 104 mandata (1.685.022 glasa, 39,17 posto), kao i četiri manjinske liste sa ukupno šest mandata.

Među njima su Savez vojvođanskih Mađara (34.762 glasa, 0,81 posto) i Albanska koalicija (27.670 glasova, 0,64 posto) sa po dva mandata, kao i liste "Rasim Ljajić - Ljudski" (20.544 glasa, 0,48 posto) i Stranka demokratske akcije Sandžaka (12.399 glasova, 0,29 posto) sa po jednim mandatom.