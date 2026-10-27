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preliminarni rezultati

Studentima apsolutna većina u parlamentu: Evo tko još ulazi osim Vučića

M.Da.

27.10.2026 u 00:00

Pogled iz zraka trga Slavija, na kojem se održava završni skup izborne liste 'Studentska lista – Studenti pobjeđuju!'
Pogled iz zraka trga Slavija, na kojem se održava završni skup izborne liste 'Studentska lista – Studenti pobjeđuju!' Izvor: Pixsell / Autor: M.M./PIXSELL
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Republička izborna komisija Srbije (RIK) objavila je večeras preliminarne rezultate izvanrednih parlamentarnih izbora, čime su potvrđena nagađanja o bipartitnosti budućeg saziva tamošnje Skupštine

Republička izborna komisija Srbije (RIK) objavila je večeras preliminarne rezultate izvanrednih parlamentarnih izbora, po kojima je Studentska lista osvojila 52,71 posto glasova, odnosno 140 mandata i apsolutnu većinu, javlja Nova.rs.

Preliminarni rezultati temelje se na 8187 obrađenih biračkih mjesta od ukupno njih 8392. Prema tim podacima, na izbore je izašao 4.304.641 birač, glasalo ih je 4.301.985, dok je nevažećih listića bilo 55.472.

U parlament ulaze Studentska lista sa 140 mandata (2.267.615 glasova, odnosno 52,71 posto), lista Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija sa 104 mandata (1.685.022 glasa, 39,17 posto), kao i četiri manjinske liste sa ukupno šest mandata.

Među njima su Savez vojvođanskih Mađara (34.762 glasa, 0,81 posto) i Albanska koalicija (27.670 glasova, 0,64 posto) sa po dva mandata, kao i liste "Rasim Ljajić - Ljudski" (20.544 glasa, 0,48 posto) i Stranka demokratske akcije Sandžaka (12.399 glasova, 0,29 posto) sa po jednim mandatom.

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Mnogi ispod jedan posto podrške

Izborni prag nisu prešli Socijalistička partija Srbije (93.280 glasova, 2,17 posto mandata), "Usame Zukorlić - Pokret za ujedinjenje" (11.852 glasa, 0,28 posto), Ruska stranka (6.378 glasova, 0,15 posto), Autentična desnica (38.525 glasova, 0,9 posto), Europska Srbija (12.143 glasa, 0,28 posto), "Bogoljub Karić - Pokret snaga Srbije" (19.600 glasova, 0,46 posto).

Ispod 0,1 odsto glasova ostali su Liberalno zelena stranka (2.612 glasa, 0,06 posto), Koalicija snaga (1.162 glasova, 0,03 posto), Stranka rusko srpskog jedinstva (4.200 glasova, 0,1 posto), "Ćale ovo je za tebe" (1.962 glasova, 0,05 posto), Alternativa za Srbiju (3.624 glasova, 0,08 posto) i "Majka Srbija - Gruda" (3.163 glasova, 0,07 posto).

Na sjednici RIK-a je bilo riječi i o prebrojavanju glasova u dijaspori. Rečeno je da je dosad obrađeno osam biračkih mjesta, dok se ostatak rezultata očekuje od sutrašnjeg dana.

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