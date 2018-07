Grabar-Kitarović oduševljena Tiranom, a gradonačelnik njom

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović sastala se u petak s gradonačelnikom Tirane Erionom Veliajom i izrazila zadovoljstvo nastavkom suradnje između Hrvatske i Albanije započete na samom početku stjecanja hrvatske neovisnosti te izrazila nadu u jačanje sveukupnih odnosa dviju zemalja, uključujući i suradnje između dva grada

"Na buduće bilateralne odnose s Albanijom gledamo s optimizmom i entuzijazmom, a posebice se to odnosi na poboljšanje gospodarskih i trgovinskih veza između Hrvatske i Albanije", kazala je predsjednica.

Kao i u svim dosadašnjim susretima tijekom trodnevnog službenog posjeta Albaniji, predsjednica je istaknula doprinos albanske manjine hrvatskom društvu, uključujući i njihovu ulogu u Domovinskom ratu.

"Vrlo smo ponosni na albansku manjinu u Hrvatskoj, na njihovo domoljublje, ponos i čast. Oni su primjer pozitivne i uspješne uključenosti jedne manjine u društvo i snažna su poveznica između naše dvije zemlje", kazala je predsjednica.

Gradonačelnik Tirane je kazao da je imao "sjajan" susret s predsjednicom , a govoreći o procvatu Tirane posljednjih godina, kazao je da je Tirana "epicentar ekonomije, stanovništva i kulture i umjetnosti" i da ništa ne dolazi preko noći već se mora kontinuirano raditi.

"Slično kao i Zagreb. Mislim da je sudbina malih nacija u tome da se okupljamo oko centara izvrsnosti i stoga su gradovi jednako važni kao i nacije", kazao je Veliaj.

"Vaša predsjednica ne samo da to zna, njoj ne samo da je stalo već to u potpunosti razumije. Uručujući joj Ključeve grada, to je čast prema nekome koga smatramo jednim od nas. Nekome tko drži otvorena vrata naših gradova i država. Ona je promicala politiku otvorenih vrata regije i postala je glavna glasnogovornica našeg napretka prema putu u Europsku uniju, zagovornica svega što Balkan može biti i osoba koja snove pretače u projekte", kazao je Veliaj.

Preobrazbu Hrvatske tijekom pristupanja EU, ne kao destinaciju već putovanje, nazvao je "čudom" i dodao da Albanija pomno radi bilješke s tog putovanja.