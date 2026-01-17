Sporazum s Mercosurom mogao bi pasti već u srijedu. Evo i kako

Europska unija i zemlje južnoameričkog trgovinskog bloka potpisale su subotu u Asuncionu, glavnom gradu Paragvaja povijesni sporazum o slobodnoj trgovini, koji pokriva 700 milijuna građana i sada na europskoj strani počinje bitka da se osigura pozitivno glasanje u Europskom parlamentu.

“Biramo poštenu trgovinu umjesto carina, biramo produktivno, dugoročno partnerstvo umjesto izolacije i, prije svega, namjeravamo pružiti stvarne i opipljive koristi našim narodima i tvrtkama“, rekla je na svečanosti potpisivanja predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

Sporazum je potpisan u središnjoj banci Paragvaja, gdje je 1991. potpisan ugovor kojim je uspostavljeno stvaranje bloka Mercosur između Argentine, Brazila, Paragvaja i Urugvaja. Svečanosti je prisustvovao i predsjednik Europskog vijeća António Costa. Sa strane Mercosura, na svečanosti su sudjelovali predsjednik Paragvaja Santiago Peña, Rodrigo Paz iz Bolivije, Javier Milei iz Argentine i Yamandu Orsi iz Urugvaja, kao i predsjednik Paname José Raúl Mulino, pridruženi član Mercosura.

Čelnici dviju strana potpisali su dva sporazuma, sveobuhvatni sporazum o partnerstvu (EMPA) i privremeni trgovinski sporazum (ITA). Sa strane EU-a, EMPA treba biti ratificiran u svim državama članicama, dok je za ratifikaciju privremenog trgovinskog sporazuma potrebna odluka Vijeća i Europskog parlamenta. Što slijedi? Potvrđivanje sporazuma u Europskom parlamentu moglo bi naići na veliku prepreku već sljedeći tjedan. U srijedu će zastupnici na plenarnoj sjednici glasati o tome hoće li tražiti mišljenje Suda EU-a o tome je li sporazum s Mercosurom kompatibilan s europskim ugovorima. Ako taj prijedlog prođe to će značiti da nema glasanja o potvrđivanju sporazuma dok se ne izjasni Sud EU-a, a to može potrajati i do dvije godine. Padne li prijedlog da se traži mišljenje Suda, Europski parlament bi mogao glasati o potvrđivanju sporazuma u veljači. Sporazum predviđa, između ostalog, postupno smanjenje carina na uvoz ključnih europskih industrijskih proizvoda, poput automobila, strojeva i lijekova, u zemlje Mercosura. Smanjit će se i visoke carine na uvoz nekih važnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz EU-a, poput vina i žestokih pića, čokolade i maslinovog ulja.

