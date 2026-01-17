MERCOSUR

U Paragvaju potpisan povijesni sporazum koji je digao Europu na noge, ali još nije gotovo

B. S. / Hina

17.01.2026 u 19:00

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Paragvaja Santiago Pena i šef Europskog vijeća Antonio Costa
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Paragvaja Santiago Pena i šef Europskog vijeća Antonio Costa Izvor: EPA / Autor: Presidencia de Paraguay HANDOUT
Visoki dužnosnici Europske unije i južnoameričkog bloka Mercosur potpisali su sporazum o slobodnoj trgovini u subotu u Paragvaju, otvorivši put najvećem trgovinskom ugovoru koji je ikada postigla Europska unija nakon 25 godina pregovora.

Sporazum, koji je bio žestoko osporavan u Europi, sada mora dobiti suglasnost Europskog parlamenta. Također ga moraju ratificirati zakonodavna tijela članica Mercosura, Argentine, Brazila, Paragvaja i Urugvaja, za što se očekuje da će biti lakši postupak.

Sporazum stvara jedno od najvećih globalnih područja slobodne trgovine, koje pokriva više od 700 milijuna ljudi i ukupnog gospodarskog učinka od 22 bilijuna dolara.

Novo područje slobodne trgovine također bi trebalo poslati signal protuteže protekcionističkoj politici američkog predsjednika Donalda Trumpa. Cilj je ukinuti trgovinske i carinske barijere između Europske unije i država Mercocura što je više moguće.

Prosvjed poljoprivrednika u Bruxellesu Izvor: Profimedia / Autor: Ata Ufuk Seker / AFP / Profimedia

Pregovori, koji su počeli 1999. godine, više puta su bili u zastoju, uključujući i zbog zabrinutosti europskih poljoprivrednika koji su upozoravali da će se morati pridržavati različitih standarda.

Sporazum su potpisali predsjednica Euopske komisije Ursula von der Leyen i predsjednici Argentine, Urugvaja i Paragvaja.

"Sporazum između EU-a i Merkosura je dostignuće jedne generacije. Za dobrobit budućih generacija. Živjelo prijateljstvo između naših naroda i naših kontinenata", napisala je Von der Leyen na Instagramu nakon potpisivanja.

