Gordan Akrap: Ako padne Mariupolj, Rusi će smatrati da su postigli cilj

Dr. sc. Gordan Akrap s Instituta za istraživanje hibridnih sukoba gostovao je u Dnevniku HRT-a gdje je komentirato trenutnu situaciju oko rata u Ukrajini

Oko ruske intencije stavljanja Kijeva u okruženje i napada na Harkiv Akrap je rekao da je upravo napad na ova dva grada bio prva strategija Rusije. 'Brzim napadom željeli su zauzeti Kijev obezglaviti državni vrh Ukrajine, no to im nije pošlo za rukom', dodao je Akrap. Nakon toga došlo je do transformacije ratne strategije Rusije, a što je vrlo zahtjevno, dodao je Akrap. Napadom s juga, s područja Zaporožja prema Harkivu, Rusi su pokušali izdvojiti najelitnije ukrajinske postrojbe, smještene na području Donecka i Luganska, no takav scenarij također je teško zamisliv.