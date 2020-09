[FOTO/VIDEO] Iza zastora predrasuda: Kako mi je siromašna filipinska obitelj koja spava pod nadstrešnicom pokazala što je gostoprimstvo i što je zapravo sreća

Tomica Kristić 2015. odlučio je promijeniti dotadašnji način života i odbaciti lance svakodnevne monotonije koji su ga sputavali. Zaputio se na drugi kraj svijeta, i to autostopom. Na višegodišnjem putovanju statirao je u bolivudskim filmovima, spavao po policijskim postajama diljem Azije, volontirao po farmama i u školama, a putem je uspio naći i ljubav svog života. Sada čitatelje tportala vikendom vodi kroz svoje putovanje od Varaždina do Novog Zelanda

Sramežljiv osmijeh razvukao joj se licem i otkrio da joj fale prednji gornji zubi. Uvijek bi ih sakrivala od ljudi, stavljala šaku preko usta, kada bi se smijala, gledala bi u drugi smjer, sve samo da se ne vidi da joj fale. Ali tada je zaboravila na sve. Izgubila se u predivnom iskrenom osmijehu koji je otkrio ono čega se srami. Bio je to trenutak kada mi je poželjela dobrodošlicu, bez i jedne jedine izgovorene riječi rekla je da sam dobrodošao, kimnula je glavom i primila me u svoje dvorište.

Sjedila je na klupici ispod drvene nadstrešnice i gledala u mom smjeru. Pogled koji mi je tog popodneva uputila bio je daleko više nego samo običan pogled. Začuđeno a opet nekako znatiželjno gledala me nekoliko minuta, nije se zadržala samo na licu, već mi pogledom ušla u oči, vidjela puno više nego što se vidi na površini, zavirila puno dublje, ispod površine. Na trenutak kao da me pogledala u samu dušu.

Većinom, i to dobrom većinom (u 90 posto slučajeva) jedu čistu rižu, bez ičega kao priloga ili dodatka glavnom jelu. Tu i tamo uleti neka riba što je kupe na cesti ili rak kojeg klinci rukama uhvate u moru. Ne biste vjerovali koliko su uigrani u hvatanju rakova. Sedam klinca – četrnaest šaka je to. Postoji velika šansa samo da jedna šaka uhvati nešto, a kamoli njih četrnaest, izvježbanih, malenih, nepredvidljivih.

Paljenje vatre isto je njihova zadaća, što rade puno bolje od mene. Ti mali čovječuljci, između osam i 11 godina starosti, ili mladosti, stvore vatru za manje od 30 sekundi. Ma čudo. Prvo stave polomljene palmine grane, slože ih tako da izgledaju kao tipi (indijanski šator), ispod njih uguraju dlačice iz unutrašnjeg dijela kokosove ljuske te sve to zapale. Vatra bukne u nekoliko sekundi. Zatim na tri cigle 13-godišnja cura stavi lonac riže, ponekad, kada ulove rakove, stavi i njih, i to žive, u vrelu vodu. A zatim kuhanje može početi. Promatram ih iz pozadine i vidim veliku složnost, podržavanje, predivna je energija koja ih ujedinjuje. Kakav tim i koja uigranost.

Gol do pasa i mokar od znoja, ispod užarenog sunca stoji lik, podbočen uz kokosovo drvo. Nije se sakrio od užarenog sunca što mu izjeda kožu, već nedodirljivo stoji kao stijena. Boja kože mu je tamna, puno tamnija nego što sam do sada viđao na Filipinima. Tijelo mu je atletske građe, snažno, žilavo. Izgleda eksplozivno. Oči su mu izgubljene u zamišljenom pogledu, u utopiji misli što nekontrolirano lutaju, obavijene mutnim zaštitničkim slojem koji je teško pogledom probiti. Otac, muž i glava obitelji je to. Uvijek odsutan, a opet prisutan. Pojavljuje se samo kada je stvarno potrebno. Cijele dane provodi na obali, nogama do koljena umočen u more, i željeznom šipkom vadi veliko kamenje koje kasnije stavlja na kamion. To mu je posao. Težak i ubitačan, ali taman dovoljan da koliko-toliko prehrani ženu i sedmero klinaca. Vrlo mu često i žena daje svoju ruku pomoći, zbog čega je i odsutna.