[FOTO/VIDEO] Kako sam našao ljubav života u zemlji bradatih svetaca na drugom kraju svijeta

Tomica Kristić 2015. odlučio je promijeniti dotadašnji način života i odbaciti lance svakodnevne monotonije kojima je bio sputan. Zaputio se na drugi kraj svijeta, i to autostopom. Na višegodišnjem putovanju statirao je u bolivudskim filmovima, spavao po policijskim postajama diljem Azije, volontirao po farmama i u školama, a putem je uspio naći i ljubav svog života. Sada čitatelje tportala vikendom vodi kroz svoje putovanje od Varaždina do Novog Zelanda. U petom nastavku piše svoju ljubavnu priču

Mladenačku želju za putovanjem otežavala joj je sama priroda, to što je nježnije biće, ona bolja polovica dvostranog mača ljudske prirode: otežavalo joj je to što je žena. Svijet u kojemu živi smatra da žena nema baš previše izbora, treba se udati još u mladenačkoj dobi, osnovati obitelj, roditi djecu, brinuti se za njih, kuhati, prati, čistiti, usluživati muža i ispunjavati mu sve želje na kraju dana, kad se vrati kući. To je ono što se mora slijediti. Ali usprkos svemu cura je vjerovala u sebe, u svoju unutarnju slobodu, lišenu svih običaja i zakona koje joj je to isto društvo nametnulo. Napravit ću to jednog dana, otići ću na taj Put, ali moram biti strpljiva, ponavljala je u sebi.

Nakon završene srednje škole upisala je fakultet, pa paralelno još jedan, uspješno ih završila i pronašla posao. Sada već poprilično odrasla, samouvjerena, samoodrživa, iskusnija, cura više nije cura, već žena koja je korak bliže svojoj životnoj želji. Godine su prolazile, godišnja doba se izmjenjivala, a mladenačka želja iz same dubine polako se probijala na površinu. I onda, za vrijeme jednog proljeća, u vrijeme cvjetanja krošanja, u vrijeme stvaranja novog života, novog rađanja, kada se priroda budi i hrani nas ekstravagantnom energijom, kupila je avionsku kartu i odletjela daleko, u daleku zemlju, u kojoj su krave svete i slobodno se šeću ulicom, a bradati sveci duge kose mudruju svojim primjerom.

Ljubav prema putovanju u njemu se pojavila još u tinejdžerskim danima, čupala se iz dubine duše, tražila izlaz prema svjetlu dana, bila sve glasnija, življa i nemirna. Tada je dečko digao palac i otišao na put, ne tako dalek, put po Europi, do Amsterdama i natrag. Bilo je to putovanje kratkog vijeka, ali velikog intenziteta. Vratio se dečko kući, mislio je da će uskoro opet krenuti, uputiti se na neko novo putovanje, u nove avanture, ali prevario se - nije se dogodilo ništa više, već je ostao doma i nikamo više nije otišao. Mjeseci su prolazili, godine isto tako, slijedile su jedna drugu, a on ostao zaglavljen doma, u sobi… i tako osam godina, osam dugih i praznih godina maštao je, maštao o tome da će se želja opet pojaviti, oživjeti pomalo zaboravljena ljubav prema putovanju, a koja je tada već disala na škrge i vegetirala, tek toliko da ne nestane.

I onda, jednog dana, bio je to hladan zimski dan, dogodilo se nešto veliko u dječakovu životu; donio je odluku, čvrstu odluku, odluku iz same dubine duše - da uskoro kreće na novo putovanje, na veliko putovanje, najveće moguće, na putovanje svog života. Odlučio je krenuti na drugi kraj svijeta, i to kopnenim putem, preko mora i planina, brda i dolina. Odlučio je krenuti u daleko Međuzemlje.