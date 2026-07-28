FOTO Ovo je vandal iz Međugorja: Pogledajte kako je priveden

Nakon što je Državno tužiteljstvo BiH potvrdilo da će preuzeti istragu vandalizma u Međugorju, osumnjičenik, 31-godišnji Poljak, priveden je na daljnju obradu

Vandal koji je spalio vanjski oltar crkve svetog Jakova i potom išarao kip Gospe na Brdu ukazanja u Međugorju je poljski državljanin. Bosansko-hercegovački mediji pišu kako je riječ o 31-godišnjem Wlodzimierzu Bartolomeyju Krakowiaku. On je uhićen nekoliko sati nakon oskvrnuća kipa Gospe i paleža oltara crkve svetog Jakova u Međugorju, dok je navodno pokušavao pobjeći prema hrvatskoj granici. U potrazi za njim su, osim policije, bili pripadnici GSS-a te vatrogasci, no na kraju su ga zadržali građani.

Osumnjičeni za oskvrnuće u Međugorju doveden u policiju Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL







Osumnjičeni za oskvrnuće u Međugorju doveden u policiju Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Kako pokazuju snimke iz svetišta u Međugorju, on je zapaljivom tekućinom spalio vanjski oltar crkve svetog Jakova, a potom je crnom bojom oskvrnuo nekoliko kipova kod Plavog križa te veliki kip Gospe na Brdu ukazanja. Poljak je oskrnavio Gospin kip crnom bojom i natpisom "Devil in a skirt" (Vrag u suknji, op.prev.), a ostavio je i transparent s natpisom "Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan, Jakov, to su prevaranti, imam dokaze".