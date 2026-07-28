FOTO Ovo je vandal iz Međugorja: Pogledajte kako je priveden

Nakon što je Državno tužiteljstvo BiH potvrdilo da će preuzeti istragu vandalizma u Međugorju, osumnjičenik, 31-godišnji Poljak, priveden je na daljnju obradu
Vandal koji je spalio vanjski oltar crkve svetog Jakova i potom išarao kip Gospe na Brdu ukazanja u Međugorju je poljski državljanin. Bosansko-hercegovački mediji pišu kako je riječ o 31-godišnjem Wlodzimierzu Bartolomeyju Krakowiaku.
On je uhićen nekoliko sati nakon oskvrnuća kipa Gospe i paleža oltara crkve svetog Jakova u Međugorju, dok je navodno pokušavao pobjeći prema hrvatskoj granici. U potrazi za njim su, osim policije, bili pripadnici GSS-a te vatrogasci, no na kraju su ga zadržali građani.
Kako pokazuju snimke iz svetišta u Međugorju, on je zapaljivom tekućinom spalio vanjski oltar crkve svetog Jakova, a potom je crnom bojom oskvrnuo nekoliko kipova kod Plavog križa te veliki kip Gospe na Brdu ukazanja.
Poljak je oskrnavio Gospin kip crnom bojom i natpisom "Devil in a skirt" (Vrag u suknji, op.prev.), a ostavio je i transparent s natpisom "Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan, Jakov, to su prevaranti, imam dokaze".
Državno tužiteljstvo BiH preuzelo je slučaj protiv Poljaka, kojeg sumnjiči za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata. Za to je predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.
Inače, prema napisima poljskih medija, on je prije devet godina pješice prešao put od Varšave do Međugorja. Svoje hodočašće je dovršio za 57 dana te ga opsežno dokumentirao na svom blogu i Facebook stranici nazvanoj "Z buta do Maryi", odnosno "Pješice do Marije". O svom je iskustvu pričao na molitvenim susretima s mladima diljem Poljske, a o svemu je pod imenom Bartek Krakowiak napisao i knjigu "Z buta do Maryi".