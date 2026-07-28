nakon 12 sati

Nestaju tragovi divljaštva u Međugorju: Očišćen veliki kip Gospe

M.Da.

28.07.2026 u 21:28

Kip Gospe u Međugorju - ilustracija
Kip Gospe u Međugorju - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Svega 12 sati nakon što ga je 31-godišnji Poljak zalio crnom bojom, uz poruku: 'Vrag u suknji', očišćen je veliki kip Gospe u Međugorju

Veliki kip Gospe na Brdu ukazanja u Međugorju očišćen je svega 12 sati nakon što ga je 31-godišnji Poljak zalio crnom bojom, uz poruku: "Vrag u suknji", javlja Hercegovina.info.

No, članovi zajednice Cenacolo i članovi Mjesne zajednice Bijakovići, koji su radili na čišćenju, imaju još posla. Naime, vandal je oskvrnuo i nekoliko kipova pored Plavog križa. Jedan od njih trenutno čiste, a drugi je pokriven bijelim platnom i okićen ružama.

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Već ranije su objavljene snimke obnavljanja vanjskog oltara kod crkve sv. Jakova. On je sada u potpunosti obnovljen te se na njemu održava misa.

Šticenici zajednice Cenacolo rade na čišćenju kipa
  • Šticenici zajednice Cenacolo rade na ćišćenju kipa
  • Šticenici zajednice Cenacolo rade na ćišćenju kipa
  • Šticenici zajednice Cenacolo rade na ćišćenju kipa
  • Šticenici zajednice Cenacolo rade na ćišćenju kipa
  • Šticenici zajednice Cenacolo rade na ćišćenju kipa
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Šticenici zajednice Cenacolo rade na čišćenju kipa Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Župni ured Međugorja ranije je priopćio da se redoviti molitveni program nastavlja bez prekida, pa ne čudi da su vjernici, unatoč incidentu, u velikom broju stigli u Međugorje.

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