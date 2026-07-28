Nestaju tragovi divljaštva u Međugorju: Očišćen veliki kip Gospe

Veliki kip Gospe na Brdu ukazanja u Međugorju očišćen je svega 12 sati nakon što ga je 31-godišnji Poljak zalio crnom bojom, uz poruku: "Vrag u suknji", javlja Hercegovina.info.

No, članovi zajednice Cenacolo i članovi Mjesne zajednice Bijakovići, koji su radili na čišćenju, imaju još posla. Naime, vandal je oskvrnuo i nekoliko kipova pored Plavog križa. Jedan od njih trenutno čiste, a drugi je pokriven bijelim platnom i okićen ružama.