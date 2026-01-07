Split: Sve službe spremne u slučaju vremenskih neprilika, imamo detaljan plan postupanja

Sve mjerodavne službe u Splitu spremne su pravovremeno reagirati i poduzeti potrebne mjere za neometano funkcioniranje grada u slučaju vremenskih neprilika koje najavljuju meteorološke službe, zaključeno je u srijedu na sastanku predstavnika dežurnih službi i operativnih timova
"Timovi su opremljeni potrebnom opremom, uključujući i lopate i sol te druga sredstva za čišćenje i posipanje, a postoji i detaljan plan postupanja u slučaju jačeg nevremena", priopćili su iz Gradske uprave uz poziv građanima na pojačani oprez i odgovorno ponašanje.
Upozoreno je i na povećanu opasnost od poledice i klizavih prometnih i pješačkih površina.
Zbog veće količine kiše koja je u proteklim danima pala na šire splitsko područje, došlo je do zamućenja vode na izvoru rijeke Jadro pa se za sada kao mjera opreza preporučuje prokuhavanje vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.