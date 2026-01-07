Split: Sve službe spremne u slučaju vremenskih neprilika, imamo detaljan plan postupanja

"Timovi su opremljeni potrebnom opremom, uključujući i lopate i sol te druga sredstva za čišćenje i posipanje, a postoji i detaljan plan postupanja u slučaju jačeg nevremena", priopćili su iz Gradske uprave uz poziv građanima na pojačani oprez i odgovorno ponašanje.

Upozoreno je i na povećanu opasnost od poledice i klizavih prometnih i pješačkih površina.

Zbog veće količine kiše koja je u proteklim danima pala na šire splitsko područje, došlo je do zamućenja vode na izvoru rijeke Jadro pa se za sada kao mjera opreza preporučuje prokuhavanje vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.