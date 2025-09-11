Europarlamentarci traže sankcije Izraelu: Slijedi suspenzija važnog sporazuma

Eurozastupnici su pozvali u četvrtak na sankcije protiv izraelskog ministra financija Bezalela Smotricha i ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira te podržali prijedlog Komisije o djelomičnoj suspenziji trgovine s Izraelom, uz ponovljene pozive za trenutačno oslobađanje talaca i osiguranje veće humanitarne pomoći Pojasu Gaze

Europski parlament pozvao je na sankcije desničarskim izraelskim ministrima po uzoru na nekoliko članica EU-a poput Španjolske i Slovenije, te je podržao prijedlog Europske komisije o djelomičnoj suspenziji Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Izraela kad je riječ o pitanjima povezanima s trgovinom. Poziva i na sankcije protiv ekstremistički nastrojenih pojedinaca izravno uključenih u nezakonitu okupaciju palestinskih područja. Članice EU-a poput Irske, Španjolske, Švedske i Nizozemske pozivaju da se obustavi trgovinski sporazum s Izraelom, no zemlje poput Njemačke, Mađarske i Češke opiru se snažnijim mjerama.

Osuda izraelskih djelovanja u Gazi Prema izvješću Europske službe za vanjsko djelovanje (EEAS), izraelska djelovanja u Gazi krše načelo poštovanja ljudskih prava, što je uvjet ugrađen u Sporazum o pridruživanju EU-a i Izraela i predstavlja temelj njihovih političkih i gospodarskih odnosa od 2000. godine. Zastupnici u rezoluciji s 305 glasova za, 151 protiv i 122 suzdržanih, osuđuju izraelsku vladu za "ometanje pružanja humanitarne pomoći Gazi, što je prouzročilo glad u sjevernoj Gazi", pozivaju na veći pritisak na Hamas da oslobodi taoce, protive se postojećoj distribuciji pomoći i pozivaju na vraćanje mandata UN-ovoj agenciji za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA). Iako ističu predanost "neotuđivom pravu na samoobranu" Izraelu, eurozastupnici smatraju da to "ne može opravdati neselektivnu vojnu akciju u Gazi".