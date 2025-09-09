Hrvatski europarlamentarac: 'Za ono što se događa u Gazi isključivo je kriv Hamas'

Španjolska, čiji je premijer Pedro Sanchez nedavno prozvao Europu da je "neuspješno" odgovorila na vojnu kampanju Izraela u Gazi, najavila je u ponedjeljak da će uvesti embargo na oružje Izraelu . I Slovenija je uvela embargo na izvoz naoružanja u Izrael te uvoz proizvoda iz ilegalnih naselja na okupiranim područjima, a dvojicu krajnje desnih ministara u izraelskoj vladi proglasila je 'personama non grata'.

Dodala je da se, unatoč važnosti pojedinačnih mjera država članica, "samo jedinstvenim odgovorom može ostvariti pojačani učinak".

" Kao Europska unija ne možemo napredovati ako države članice nemaju isto stajalište o tome što učiniti. Nije vrijeme za upiranje prstom, već da se ujedinimo i pronađemo rješenje", rekla je Kallas na raspravi o sukobu u Gazi i hitnoj potrebi da se suzbije glad, dogovori oslobađanje talaca te približi rješenju s dvije države.

Njemački kancelar Friedrich Merz objavio je početkom kolovoza da je suspendirana isporuka oružja Izraelu koje bi se moglo koristiti u Gazi, ali već prošlog tjedna je Berlin poručio da nema potrebe za strožim sankcijama Izraelu.

Članice EU-a poput Irske, Španjolske, Švedske i Nizozemske pozivaju da se obustavi trgovinski sporazum s Izraelom, no zemlje poput Njemačke, Mađarske i Češke opiru se snažnijim mjerama.

Nema suglasnosti ni na prijedlog Europske komisije da se Izraelu ograniči pristup istraživačkim fondovima EU-a, poput programa Obzor Europa. Prema podacima EK, neto doprinos EU-a izraelskim sudionicima programa iznosio je 875,9 milijuna eura od 2021. godine.

Do tog prijedloga je došlo nakon izvješća Europske službe za vanjsko djelovanje (EEAS) u kojemu je zaključeno da izraelska djelovanja u Gazi krše načelo poštovanja ljudskih prava uvjet ugrađen u Sporazum o pridruživanju EU-a i Izraela koji je temelj njihovih političkih i gospodarskih odnosa od 2000. godine.

Sokol: Za ono što se događa u Gazi isključivo je kriv Hamas

U raspravi na plenarnoj sjednici Parlamenta u Strasbourgu govornici iz klubova lijevog spektra založili su se za oštar stav Unije spram Izraela zbog kršenja prava Palestinaca i stradanja civila dok su zastupnici desnih klubova prvenstveno isticali odgovornost Hamasa za događaje u Pojasu Gaze.

Od hrvatskih eurozastupnika u raspravi je sudjelovao HDZ-ov Tomislav Sokol koji je islamski fundamentalizam nazvao "najvećim zlom današnjice".

"Za ono što se događa u Gazi isključivo je kriv Hamas i dok on ne bude uklonjen ne može biti mira", rekao je.

Islamistička ideologija genocidna je i predstavlja rizik i za Europu, rekao je Sokol obrativši se zastupnicima lijevih klubova. "Nemojte imati iluzija, da oni s kojima zajedno demonstrirate protiv Izraela dođu na vlast u Europi vi progresivci bili biste im prve mete", ustvrdio je te pozvao da se "jasno odredimo protiv islamizma i spasimo Europu".