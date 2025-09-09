Hrvatski europarlamentarac: 'Za ono što se događa u Gazi isključivo je kriv Hamas'

Visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas rekla je u utorak na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta da Europskoj uniji nedostaje jedinstvo koje bi joj omogućilo uspješniji odgovor na rat Izraela i Hamasa u Gazi, u apelu državama članicama da EU pokuša dogovoriti zajednički stav.
"Kao Europska unija ne možemo napredovati ako države članice nemaju isto stajalište o tome što učiniti. Nije vrijeme za upiranje prstom, već da se ujedinimo i pronađemo rješenje", rekla je Kallas na raspravi o sukobu u Gazi i hitnoj potrebi da se suzbije glad, dogovori oslobađanje talaca te približi rješenju s dvije države.
Dodala je da se, unatoč važnosti pojedinačnih mjera država članica, "samo jedinstvenim odgovorom može ostvariti pojačani učinak".
Španjolska, čiji je premijer Pedro Sanchez nedavno prozvao Europu da je "neuspješno" odgovorila na vojnu kampanju Izraela u Gazi, najavila je u ponedjeljak da će uvesti embargo na oružje Izraelu. I Slovenija je uvela embargo na izvoz naoružanja u Izrael te uvoz proizvoda iz ilegalnih naselja na okupiranim područjima, a dvojicu krajnje desnih ministara u izraelskoj vladi proglasila je 'personama non grata'.
Njemački kancelar Friedrich Merz objavio je početkom kolovoza da je suspendirana isporuka oružja Izraelu koje bi se moglo koristiti u Gazi, ali već prošlog tjedna je Berlin poručio da nema potrebe za strožim sankcijama Izraelu.
Članice EU-a poput Irske, Španjolske, Švedske i Nizozemske pozivaju da se obustavi trgovinski sporazum s Izraelom, no zemlje poput Njemačke, Mađarske i Češke opiru se snažnijim mjerama.
Nema suglasnosti ni na prijedlog Europske komisije da se Izraelu ograniči pristup istraživačkim fondovima EU-a, poput programa Obzor Europa. Prema podacima EK, neto doprinos EU-a izraelskim sudionicima programa iznosio je 875,9 milijuna eura od 2021. godine.
Do tog prijedloga je došlo nakon izvješća Europske službe za vanjsko djelovanje (EEAS) u kojemu je zaključeno da izraelska djelovanja u Gazi krše načelo poštovanja ljudskih prava uvjet ugrađen u Sporazum o pridruživanju EU-a i Izraela koji je temelj njihovih političkih i gospodarskih odnosa od 2000. godine.
Sokol: Za ono što se događa u Gazi isključivo je kriv Hamas
U raspravi na plenarnoj sjednici Parlamenta u Strasbourgu govornici iz klubova lijevog spektra založili su se za oštar stav Unije spram Izraela zbog kršenja prava Palestinaca i stradanja civila dok su zastupnici desnih klubova prvenstveno isticali odgovornost Hamasa za događaje u Pojasu Gaze.
Od hrvatskih eurozastupnika u raspravi je sudjelovao HDZ-ov Tomislav Sokol koji je islamski fundamentalizam nazvao "najvećim zlom današnjice".
"Za ono što se događa u Gazi isključivo je kriv Hamas i dok on ne bude uklonjen ne može biti mira", rekao je.
Islamistička ideologija genocidna je i predstavlja rizik i za Europu, rekao je Sokol obrativši se zastupnicima lijevih klubova. "Nemojte imati iluzija, da oni s kojima zajedno demonstrirate protiv Izraela dođu na vlast u Europi vi progresivci bili biste im prve mete", ustvrdio je te pozvao da se "jasno odredimo protiv islamizma i spasimo Europu".