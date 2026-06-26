EU uvodi veliku zabranu: Ova kemikalija više ne smije biti u ambalaži za hranu

Bisfenol A industrijska je kemikalija, temelj za stvaranje tvrde i prozirne plastike , ali i epoksidne smole koja je omiljena u prehrambenoj industriji jer se koristi kao unutarnji premaz u konzervama ili limenkama pića za sprečavanje hrđanja, piše DW .

Naime, bisfenol A dokazano šteti ljudskom zdravlju i već je zabranjen u proizvodnji bočica za dječju hranu. S ovom zabranom, ta kemikalija više se ne bi smjela nalaziti u blizini naše hrane, kako bi se spriječio njen ulazak u ljudski organizam.

BPA se može pronaći i u plastičnim folijama, ali i tiskarskim bojama i ljepilima.

Po svom je sastavu sličan ženskom hormonu estrogenu pa može izazvati hormonsku neravnotežu, narušiti plodnost muškaraca i žena, a dovodi ga se i u vezu s nastankom određenih vrsta raka.

Europska agencija za sigurnost hrane upozorava da BPA predstavlja zdravstveni rizik za sve dobne skupine jer može mijenjati određene mehanizme imunološkog sustava te potaknuti astmu, autoimune bolesti, povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i pretilosti.

BPA je oko nas i u nama

Istraživanje Europske agencije za okoliš otkrilo je prisutnost BPA u mokraći 92 posto sudionika.

Bisfenoli poput BPA, prisutni su u brojnim proizvodima - od materijala za zubne ispune do sintetičkog donjeg rublja. No, BPA se nalazi i u zraku, prašini i vodi.

Kako bi dodatno smanjili unos BPA, EU je snizila dopušteni dnevni unos bisfenola A s 4 mikrograma na 0,2 nanograma po kilogramu tjelesne mase. Pretpostavlja se da je to količina koja ne uzrokuje štetu.

No, najnovija zabrana BPA u spremnicima za hranu najstroža je na svijetu.

To ne znači da će BPA s početkom srpnja nestati iz EU. Proizvodi koji se nalaze u ambalaži s BPA mogu se prodavati dok se traju zalihe. Također, predviđena su prijelazna razdoblja za ona područja u kojima nema odgovarajuće alternative za BPA, kao što je premaz u konzervama s kemijski agresivnim namirnicama. One smiju biti obložene s BPA do 2028. godine.

Iako ova odluka EU neće u potpunosti izbaciti BPA iz naših života i tijela, trebala bi barem djelomice smanjiti našu izloženost.