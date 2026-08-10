pronađeno tijelo

U moru kod Iža smrtno stradao poznati zadarski liječnik

I.V.

10.08.2026 u 20:54

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Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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U moru kod otoka Iža u ponedjeljak poslijepodne pronađeno je tijelo muškarca, a riječ je jednom od najpoznatijih liječnika u Zadru

Poznati zadarski liječnik, vrsni urolog i dugogodišnji djelatnik zadarske bolnice 56-godišnji dr. Tomislav Sorić danas je smrtno stradao u moru kod otoka Iža, potvrđeno je iz zadarske policije za portal 057.info.

Prema prvim informacijama, policija je dojavu zaprimila u 16.10 sati. Navodno je 56-godišnji muškarac skočio s broda u more kod otoka Iža, nakon čega nije izronio. Potraga je odmah pokrenuta, a oko pet minuta poslije njegovo je tijelo isplivalo u istoj uvali.

Okolnosti događaja i uzrok smrti zasad nisu poznati. Više informacija trebalo bi biti poznato nakon policijskog očevida.

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Tomislav Sorić, dugogodišnji voditelj Odjela za urologiju Opće bolnice Zadar, rođen je 21. veljače 1970. u Zadru.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završio je 1995. godine, državni ispit položio dvije godine kasnije, a specijalizaciju iz urologije započeo je 1998. u Općoj bolnici Zadar. Specijalistički ispit položio je 2003. godine. Bio je specijalist urologije i subspecijalist urološke onkologije.

Na čelo Odjela za urologiju u zadarskoj bolnici došao je 2014. godine, nakon odlaska u mirovinu dr. Klaudija Grdovića, a Odjel je vodio više od 12 godina, piše Zadarski list.

Dr. Sorić bio je ključna osoba u razvoju laparoskopske i drugih oblika minimalno invazivne urološke kirurgije u Zadru. Upravo je na zadarskom Odjelu za urologiju 8. listopada 2003. izvedena prva laparoskopska radikalna prostatektomija u Hrvatskoj. Odjel je s vremenom izrastao u centar izvrsnosti urološke laparoskopije i postao domaćin stručnih radionica na kojima su se educirali liječnici iz brojnih hrvatskih bolnica.

Prema podacima koje je dr. Sorić iznio u veljači ove godine, zadarska Urologija godišnje zbrinjava gotovo 20 tisuća pacijenata i obavlja približno tisuću operativnih zahvata. Planirao je Odjel podići na razinu kliničkog odjela, dodatno razviti znanstvenu djelatnost i u budućnosti uvesti robotski asistiranu kirurgiju. U svojem posljednjem velikom razgovoru za Zadarski list istaknuo je da liječnički posao nije samo zanimanje, nego životni poziv koji stvara trajne odnose s pacijentima.

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