U moru kod Iža smrtno stradao poznati zadarski liječnik

Poznati zadarski liječnik, vrsni urolog i dugogodišnji djelatnik zadarske bolnice 56-godišnji dr. Tomislav Sorić danas je smrtno stradao u moru kod otoka Iža, potvrđeno je iz zadarske policije za portal 057.info.

Prema prvim informacijama, policija je dojavu zaprimila u 16.10 sati. Navodno je 56-godišnji muškarac skočio s broda u more kod otoka Iža, nakon čega nije izronio. Potraga je odmah pokrenuta, a oko pet minuta poslije njegovo je tijelo isplivalo u istoj uvali.

Okolnosti događaja i uzrok smrti zasad nisu poznati. Više informacija trebalo bi biti poznato nakon policijskog očevida.