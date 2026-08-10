Trump postavio novi uvjet Iranu: Platite odštetu!

Trump je zatražio da Iran plati odštetu „za sve ljude koje su ubili i teško ranili svojima bombama postavljenim uz ceste i u brojnim sukobima”, napisao je na svojoj platformi Truth Social.

Obitelji prosvjednika koje je iransko vodstvo ubilo u posljednjih 50 godina također bi trebale dobiti odštetu, rekao je Trump.

Trump je također proglasio Iran odgovornim za napad na američki razarač USS Cole te je ustrajao na tome da Teheran mora obeštetiti obitelji žrtava.