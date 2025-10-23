vatrogasci na terenu

U Rovinju pala rekordna količina kiše

V. B./Hina

23.10.2025 u 23:00

Rekordna količina kiše u Rovinju
Rekordna količina kiše u Rovinju
Tijekom posljednja 24 sata u Rovinju je palo 130,6 mm kiše po četvornom metru, što je rekordna količina za rovinjsko područje ove godine te među najvišima zabilježenima u Istri, a jaka kiša uzrokovala je izlijevanje vode iz šahtova u pojedinim dijelovima grada, izvijestili su s Istrameta

Zbog naglog dotoka oborinskih voda, na više lokacija formirale su se bujice koje otežavaju promet, a posebno je zahtjevna bila dionica između Rovinja i Kanfanara gdje su kolnici bili mjestimice prekriveni velikom količinom vode i potreban je bio maksimalan oprez svih sudionika u prometu.

Operativne službe su tijekom večeri na terenu, a iz Vatrogasne zajednice Istarske županije, u Rovinju, trenutno najpogođenijem području, zabilježeno je 28 intervencija vatrogasaca.

Intervencije su se odnosile isključivo na ispumpavanje vode iz objekata.

Osim u Rovinju, obilna kiša stvorila je probleme i u Pazinu gdje je u jednom trenutku bila poplavljena prometnica u samome središtu grada.

U međuvremenu, vremenske prilike na istarskom području su se smirile. 

