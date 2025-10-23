U Rovinju pala rekordna količina kiše

Zbog naglog dotoka oborinskih voda, na više lokacija formirale su se bujice koje otežavaju promet, a posebno je zahtjevna bila dionica između Rovinja i Kanfanara gdje su kolnici bili mjestimice prekriveni velikom količinom vode i potreban je bio maksimalan oprez svih sudionika u prometu.

Operativne službe su tijekom večeri na terenu, a iz Vatrogasne zajednice Istarske županije, u Rovinju, trenutno najpogođenijem području, zabilježeno je 28 intervencija vatrogasaca.