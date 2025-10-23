strah od tužbe

EU odgodio odluku o korištenju zamrznute ruske imovine

V. B./Hina

23.10.2025 u 23:05

Bart De Wever
Bart De Wever Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
Čelnici država članica EU-a zatražili su od Europske komisije da što prije predstavi opcije financijske potpore Ukrajine za sljedeće dvije godine, ali je pitanje korištenja zamrznute ruske imovine ostalo otvoreno i o tome će se ponovno raspravljati na sljedećem samitu u prosincu

“Europsko vijeće se obvezuje riješiti hitne financijske potrebe Ukrajine za 2026. i 2027. godinu, uključujući i za njezine vojne i obrambene napore”, kaže se u tekstu koji je podržalo 26 država članica EU-a, sve osim Mađarske.

“Stoga Europsko vijeće poziva Komisiju da što prije predstavi opcije financijske potpore na temelju procjene financijskih potreba Ukrajine te poziva Komisiju i Vijeće da nastave s radom kako bi se Europsko vijeće moglo vratiti ovom pitanju na sljedećem sastanku”, dodaje se u tekstu.

Međutim, u odnosu na nacrt zaključaka, u tekstu se više ne spominju “konkretni prijedlozi koji uključuju moguću postupnu upotrebu gotovine povezane s imobiliziranom ruskom imovinom”.

To znači da još nema suglasnosti o korištenju zamrznutih ruskih sredstava za zajam Ukrajini od 140 milijardi eura i da će se o tome ponovno raspravljati na sljedećem samitu u prosincu.

Prije početka samita, belgijski premijer Bart De Wever rekao je da ima uvjete za svoj pristanak na zajam Ukrajini korištenjem zamrznute ruske imovine, koja je deponirana u njegovoj zemlji. Belgija želi čvrsta jamstva da će i ostale članice dijeliti rizik s njom u slučaju neke eventualne arbitražne presude da se taj novac mora vratiti Rusiji.

