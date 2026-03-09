Zelenski: Primili smo pozive od 11 zemalja za pomoć u rušenju iranskih dronova

Ukrajina je spremna na nove mirovne pregovore s Rusijom uz potporu SAD-a, ali pozornost je trenutačno usmjerena na američko-izraelski ⁠sukob s Iranom, rekao je u ponedjeljak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, dodavši da su Sjedinjene Države zatražile odgodu nadolazećeg sastanka

Zelenski je također rekao da je Ukrajina primila 11 zahtjeva od zemalja susjeda Iranu, kao i od ​SAD-a i Europe, za pomoć u ​rušenju bespilotnih letjelica koje je ispalio Teheran. Ruske manipulacije "Rusi pokušavaju manipulirati situacijom na Bliskom istoku i u regiji Zaljeva u korist svoje agresije", napisao je u objavi na platformi X.

Šef NATO-a otvoreno: 'Rusa ima 140 milijuna, nas gotovo milijardu. Tko je jači?' Izvor: EPA / Autor: EPA/Montaža: Neven Bučević

Pregovori, čiji je cilj bio okončanje četverogodišnjeg sukoba, nisu postigli napredak u ključnim pitanjima, što uključuje ruske zahtjeve o teritorijalnim ustupcima Ukrajine. "Sva pozornost partnera usmjerena je na situaciju oko Irana i zbog toga se sastanak, predviđen za ovaj tjedan, odgađa na prijedlog SAD-a", dodao je.