Zelenski: Primili smo pozive od 11 zemalja za pomoć u rušenju iranskih dronova

V. B./Hina

09.03.2026 u 21:48

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski
Ukrajina je spremna na nove mirovne pregovore s Rusijom uz potporu SAD-a, ali pozornost je trenutačno usmjerena na američko-izraelski ⁠sukob s Iranom, rekao je u ponedjeljak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, dodavši da su Sjedinjene Države zatražile odgodu nadolazećeg sastanka

Zelenski je također rekao da je Ukrajina primila 11 zahtjeva od zemalja susjeda Iranu, kao i od ​SAD-a i Europe, za pomoć u ​rušenju bespilotnih letjelica koje je ispalio Teheran.

Ruske manipulacije

"Rusi pokušavaju manipulirati situacijom na Bliskom istoku i u regiji Zaljeva u korist svoje agresije", napisao je u objavi na platformi X.

Šef NATO-a otvoreno: 'Rusa ima 140 milijuna, nas gotovo milijardu. Tko je jači?'

Pregovori, čiji je cilj bio okončanje četverogodišnjeg sukoba, nisu postigli napredak u ključnim pitanjima, što uključuje ruske zahtjeve o teritorijalnim ustupcima Ukrajine.

"Sva pozornost partnera usmjerena je na situaciju oko Irana i zbog toga se sastanak, predviđen za ovaj tjedan, odgađa na prijedlog SAD-a", dodao je.

U ranijoj objavi, nakon sastanka o nacionalnoj sigurnosti, Zelenski je rekao da postoji "jasan interes" za iskustvo Ukrajine u razvoju presretača, sustava elektroničkog ratovanja i obuke u borbi s dronovima.

"Ukrajina je spremna pozitivno odgovoriti na ‌zahtjeve onih koji nam pomažu zaštititi živote Ukrajinaca i neovisnost Ukrajine", naveo je.

Rekao je da su neki zahtjevi ispunjeni "konkretnim odlukama i specifičnom potporom", ne navodeći pojedinosti.

Za New York Times izjavio je da su dronovi presretači i tim stručnjaka poslani u Jordan, dok su SAD i Katar pregovarali o kupnji ukrajinskih dronova presretača, rekao je Reutersu anonimni izvor.

Merz za rat krivi Iran: 'SAD i Izrael će nastaviti s obranom'
Putin pružio ruku Europi zbog Irana: 'Spremni smo na suradnju'
Saveznici zaprepašteni: 'Poruke iz Bijele kuće su gotovo pornografske, oni u ovome uživaju'

