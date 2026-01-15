EU sprema neviđen potez: Traže osobu za pregovore s Putinom, već se spominju neka imena

Europske vlade sve glasnije traže da Europska unija imenuje posebnog pregovarača koji bi zastupao njihove interese u mogućim pregovorima o budućnosti Ukrajine. Naime strahuje se da bi Sjedinjene Države mogle sklopiti dogovor s Rusijom - Europi iza leđa

Prema informacijama trojice diplomata i dužnosnika upoznatih s razgovorima, Francuska i Italija već su osigurale podršku za to u Europskoj komisiji i nekoliko država članica. Uvjereni su da EU može zadržati svoje ključne pozicije, uključujući podršku ukrajinskim aspiracijama za NATO, jedino ako dobije mjesto za pregovaračkim stolom, piše Politico. Takav bi potez označio značajan iskorak u europskoj diplomaciji i predstavljao bi prekid s dosadašnjom praksom, prema kojoj je bilateralne razgovore predvodio SAD. Rasprave o tome jačaju jer Unija pokušava pokazati da je spremna preuzeti aktivniju ulogu u oblikovanju mogućeg rješenja za okončanje četverogodišnjeg rata u Ukrajini.

Macron i Meloni kao usklađen tandem Posljednjih tjedana francuski predsjednik Emmanuel Macron i talijanska premijerka Giorgia Meloni nastupaju usklađeno. Oboje pozivaju na ponovno otvaranje diplomatskih kanala prema Vladimiru Putinu i njegovu užem krugu, unatoč tome što zapinju pregovori u Bijeloj kući. 'Macron se posljednjih dana zalagao za to da je, s obzirom na bilateralne razgovore između Amerikanaca i Rusa, važno igrati barem neku ulogu u raspravi', rekao je visoki francuski dužnosnik. 'Meloni je to uvelike podržala… nisu naivni oko toga što se uopće može postići, ali u ključnim prijestolnicama raste uvažavanje vrijednosti tog angažmana.' No u Uniji i dalje nema konsenzusa o tome što bi uloga posebnog izaslanika točno podrazumijevala. Kritičari upozoravaju da bi sama ideja mogla stvarati privid da je Rusija spremna na dobre i ravnopravne pregovore, iako Kremlj i dalje zahtijeva predaju ukrajinskih teritorija koje nije uspio osvojiti. Trumpovi pokušaji posredovanja zasad nisu dali rezultate.

Poruka Moskvi i Washingtonu U Bruxellesu se razmatra kako bi EU konkretno mogao doprinijeti i spriječiti da Trumpovi pregovori potpuno zaobiđu europske interese. 'Postoje pitanja o kojima se ne može razgovarati samo sa SAD-om, a imaju izravne implikacije na sigurnost Europe', naglasio je jedan od dužnosnika. 'Poruka Washingtonu jednako je važna kao i poruka Moskvi.' Američki diplomat Kurt Volker, nekadašnji američki specijalni izaslanik za Ukrajinu, smatra da Unija mora pokazati puno više odlučnosti ako želi biti uključena u procese. 'Jasno je da će Trump nastaviti dijalog s Putinom izravno te preko posebnog izaslanika Stevea Witkoffa', rekao je Volker. 'Ako se to već događa, morate imati vlastitu komunikaciju. Ne radi se o tome da sjedite u istoj prostoriji s Rusima i Amerikancima, nego da imate bilo kakav kanal.' O posebnom izaslaniku europski čelnici su prvi put razgovarali na samitu EU-a u ožujku, potvrdio je visoki dužnosnik. Iako je prijedlog naišao na široku podršku, formalna odluka tada nije donesena. Predviđeni mandat odnosio bi se na razgovore s Kijevom, što je znatno drugačije od prijedloga Meloni o izaslaniku koji bi komunicirao s Moskvom. 'Zemlje koje podržavaju izaslanika za Ukrajinu možda neće podržati izaslanika za razgovore s Rusijom', upozorio je jedan od sugovornika.

Kallas želi voditi proces, ali ne slažu se svi s time Visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas, poznata po svom tvrdom stavu prema Rusiji, jasno se pozicionirala kao prirodna kandidatkinja za bilo kakvu pregovaračku ulogu jer redovito potiče članice na strože sankcije i čvrstu poziciju prema Moskvi.