Medvedev: Trump mora požuriti inače će na Grenlandu glasati za priključenje Rusiji

V. B.

13.01.2026 u 20:33

Dmitrij Medvedev
Dmitrij Medvedev Izvor: EPA / Autor: EKATERINA SHTUKINA/ SPUTNIK/GOVERNMENT PRESS SERVICE / POOL
Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije, izjavio je kako bi stanovnici Grenlanda mogli glasati za pripajanje Rusiji ako američki predsjednik Donald Trump ubrzo ne osigura taj arktički otok

'Trump mora požuriti. Prema nepotvrđenim informacijama, za nekoliko dana mogao bi se održati iznenadni referendum na kojem bi svih 55.000 stanovnika Grenlanda glasalo za pridruživanje Rusiji. I onda je to to. Neće biti novih zvjezdica na američkoj zastavi', naveo je Medvedev, prenosi Reuters.

Trump je pokrenuo inicijativu da Sjedinjene Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom, samoupravnim danskim teritorijem, uz obrazloženje da Washington mora posjedovati otok radi odvraćanja Rusije. Američki predsjednik ističe da su lokacija i resursi Grenlanda ključni za nacionalnu sigurnost SAD-a, što je izazvalo oštro protivljenje Danske i lokalnih vlasti na otoku.

Iako Rusija ne polaže službene zahtjeve na Grenland, Moskva dugo prati stratešku ulogu otoka u arktičkoj sigurnosti, s obzirom na njegov položaj na sjevernoatlantskim rutama i prisutnost važnog američkog vojnog postrojenja za svemirski nadzor.

