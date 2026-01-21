obilna kiša

Strašne scene iz Grčke: Opći potop u Ateni, dvoje poginulih u velikoj oluji

M. Šu.

21.01.2026 u 22:58

Izvor: Profimedia / Autor: Aris MESSINIS / AFP / Profimedia
Dvije su osobe poginule u srijedu u Grčkoj nakon što su obilne kiše poplavile kuće i tvrtke u Ateni i drugim dijelovima zemlje, priopćile su vlasti.

Žena je poginula nakon što ju je udario automobil koji je odnijela bujična poplava u južnom atenskom predgrađu Glyfadi, rekao je jedan od vatrogasaca za Reuters.

Ranije u srijedu, časnika obalne straže odnijelo je uzburkano more u luci na Peloponezu, u južnoj Grčkoj.

'Pao je u more dok je pokušavao vezati mali brod u luci', rekao je dužnosnik obalne straže.

Nevrijeme u Grčkoj Izvor: Profimedia / Autor: Angelos TZORTZINIS / AFP / Profimedia

Vatrogasci su primili stotine poziva za ispumpavanje vode iz poplavljenih zgrada u Ateni. Očekuje se da će se kišna oluja u četvrtak preseliti na istok Grčke.

