Strašne scene iz Grčke: Opći potop u Ateni, dvoje poginulih u velikoj oluji

Dvije su osobe poginule u srijedu u Grčkoj nakon što su obilne kiše poplavile kuće i tvrtke u Ateni i drugim dijelovima zemlje, priopćile su vlasti.

Žena je poginula nakon što ju je udario automobil koji je odnijela bujična poplava u južnom atenskom predgrađu Glyfadi, rekao je jedan od vatrogasaca za Reuters.

Sadly at least one person killed after extreme rainfall in Upper Glyfada, Greece. The woman is believed to have been swept away in her car #climatecrisis pic.twitter.com/VUizKRaKz6 — Matthew Todd 🌏🔥 (@MrMatthewTodd) January 21, 2026

Ranije u srijedu, časnika obalne straže odnijelo je uzburkano more u luci na Peloponezu, u južnoj Grčkoj. 'Pao je u more dok je pokušavao vezati mali brod u luci', rekao je dužnosnik obalne straže.

Nevrijeme u Grčkoj Izvor: Profimedia / Autor: Angelos TZORTZINIS / AFP / Profimedia







+5 Nevrijeme u Grčkoj Izvor: Profimedia / Autor: Angelos TZORTZINIS / AFP / Profimedia

Vatrogasci su primili stotine poziva za ispumpavanje vode iz poplavljenih zgrada u Ateni. Očekuje se da će se kišna oluja u četvrtak preseliti na istok Grčke.