Đurđević: Hrvatska je jedina država gdje imate dva ministra i dva gradonačelnika optužene od strane europskog tužitelja

Profesorica s Pravnog fakulteta u Zagrebu Zlata Đurđević komentirala je izvještaj predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića u Saboru te stanje u Hrvatskoj

“Mi smo jedno klijentističko društvo u kojem vrijede pravila klijentelama i nepotizma i izuzetno smo umreženi”, rekla je Đurđević gostujući na televiziji N1.

“Europsko tužiteljstvo je neovisno od vlasti i zato ono ima takve uspjehe što se tiče samih političkih progona. To je njihova nadležnost, za djela koja idu na štetu proračuna EU, a da bi to mogli morate biti na nekom mjestu. Hrvatska je zemlja s najvećim brojem prijava od strane samih građana, ali ne samo to, Hrvatska je i jedina država gdje imate dva ministra i dva gradonačelnika koji su do sada optužena od strane europskog tužitelja. Nemate ni jednu drugu državu koja s tolikim brojem visokih optuženih dužnosnika”, napomenula je Đurđević.