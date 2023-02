Predsjednik Vrhovnog suda o pravosudnom sustavu, DORH-u, švicarcu i posvojiteljima u Zambiji: 'Djecu treba dovesti u Hrvatsku'

Predsjednik Vrhovnog suda RH Radovan Dobronić gostovao je u Točki na tjedan N1 televizije u intervjuu tjedna s Natašom Božić. Govorio je o problemu ugroženosti sudbene vlasti u Hrvatskoj. Istaknuo je da smatra kako se namjerno vrši opstrukcija Državnog odvjetništva. Komentirao je i slučaj hrvatskih posvojitelja u Zambiji, te slučaj švicarski franak

Nije normalno da podaci cure. Vi pošaljete email na vrlo uzak krug unutar sudstva, ali vidim tog trena, odmah se sve zna. Sustav je postao dosta povezan i nepouzdan. Ljudi su u sustavu prilično nezadovoljni, sad već i sudci. Onda ljudi dođu u napast da svašta rade. Treba to analizirati prije nego se pomišlja o izmjeni ZKP-a', upozorava predsjednik Vrhovnog suda'.

Na pitanje bi li korištenje spisa bilo kazneno djelo, odgovorio je gostujući na N1 : 'Prije eventualnih izmjena Zakona o kaznenom postupku (ZKP) treba prvo vidjeti gdje su to slabe točke . Imate ljude u DORH-u, zapisničare, odvjetnike… treba vidjeti na koga pada sumnja ili ako ima dokaza da se utvrdi.

Razmatra se da se istraga oduzme iz ruku tužitelja i ostavi policiji i sucu istrage: 'Formalno, uvijek Sabor može donijeti zakon kakav god želi. To bi sad već predstavljalo zlouporabu zakonske procedure. Mi smo još donedavno imali sistem istraga koji je bio čvrsto u rukama istražnog sudca. Netko se sjetio i rekao – idemo sad po uzoru na anglosaksonski sustav to prebaciti na tužilačku istragu – a kod nas to radi Državno odvjetništvo.

Tek kad se taj sustav stabilizirao, sad opet uvoditi radikalne promjene i to prebacivati na policiju, u našim uvjetima, bila bi situacija koja je zlouporaba procedure slična onoj koju je pokušao Berlusconi. Kad se protiv njega vodilo nekoliko kaznenih postupaka, domislio se da pokuša izmijeniti kazneni zakon tako da se postupci protiv njega obustavljaju. Onda su talijanski sudci doslovno izašli na ulice da bi talijanskom narodu pokazali što se radi'.

Na pitanje je li to moguće u Hrvatskoj, Dobronić za N1 kaže: 'Teško mi je reći. Možda je', pa nastavlja: 'Ali ova varijanta da se to prebaci na policiju, to bi ipak trebalo isključiti'.

Opstrukcija DORH-a: 'Mislim da se to radi namjerno'

'To su sve određeni oblici manipulacije. Vi kažete da DORH nije dovoljno efikasan, pa slijede brojne političke optužbe, a u stvarnosti se radi o tome da se od DORH-a očekuju doslovno čuda jer kaznenih djela ima toliko, dodatno su dobili zadatak da državu zastupaju u imovinskom dijelu, a to je ogroman zadatak. I onda im dajete toliko skromna sredstva da ljudi nemaju prostora, spisi su im po podu…

Mislim da se to sad radi namjerno. Kod sudova, na primjer, jedna od promjena – mi ćemo puno toga prebaciti u zemljišno-knjižnim poslovima na javne bilježnike i odvjetnike jer kao, sudovi su spori, ali radi se o tome da na mnogim sudovima nije bilo dovoljno zemljišno-knjižnih službenika jer Ministarstvo nije odobravalo da se ljudi zaposle', pojašnjava Dobronić.

'Situacija na sudovima – stanje pred rasulo'

Na pitanje funkcionira li uopće pravosuđe, Dobronić odgovara: 'Baš nitko osim vas, od novinara, nije pokazao interes za tu temu. Radi se o tome da sam pozvao ministra i razgovarali smo, uz najuže vodstvo suda. Ja sam mu ukazao na problem iz sistemskih razloga, iz dva aspekta – načela podjele vlasti i minimuma funkcioniranja.

Naglasio sam da je kritična situacija na sudovima prvog stupnja, ona je toliko loša da je samo pitanje trenutka kad će se dogoditi, jedan dan na na sudu, da nijedan sudac neće moći provesti raspravu jer neće biti zapisničara na raspolaganju. U 2022., mislim da je samo s Općinskog građanskog suda otišlo 30 do 40 zapisničara. To je sad stanje koje bismo mogli reći – stanje pred rasulo. To je sigurno nekih 30 do 40 posto'.

'Prije toga, prvostupanjski sudci su jako nezadovoljni jer su im plaće zaista niske prema svim kriterijima, nemaju zapisničare, tehnički uvjeti… sve loše. Kod plaća sudaca, to je jedino zanimanje kod kojeg plaća nije puko pitanje plaće, nego pitanje statusa i neovisnosti i zato postoje određena načela da se plaće sudaca moraju revalorizirati u skadu sa troškovima života. Rekli smo da se svim sucima mora povećati osnovica, a kad je riječ o prvostupanjskim sucima i savjetnicima – svima podignuti linearno za 30 posto plaću jer ćemo ostati bez sudskih savjetnika, a zapisničarima ujedno povećati koeficijente za 30 posto na ovu plaću', rekao je za N1.

'Ugroženo je funkcioniranje sudbenog sustava'

'Sucima prvog stupnja treba uvesti platne razrede da im se omogući da onim sudcima koji su prešli preko pola radnog staža, da im plaća izjednači s plaćom županijskih sudaca uz kriterij staža i kvalitete rada. I to je jedini način da se spriječi ovo sadašnje izrazito loše stanje', istaknuo je Dobronić.

Napominje i stanje sudskih zgrada i sudnica koje je također jako loše. 'Ne može se reći da je zato kriva ova Vlada, ali to se mora srediti. Sud mora biti reprezentativan. Treba se ujednačiti graditeljski standard kako će izgledati zgrada suda. Morate razdovojiti dio za sudce i službenike i jedan dio za stranke. Ne može stranka koja vodi postupak dolaziti do sudca', naveo je.

Ako ministar ne pokrene promjene, najavljuje pismeno upozorenje: 'Ugroženo je funkcioniranje čitavog sudbenog sustava. Vidljivo je da se ne poštuje načelo podjele vlasti. U istoj koži su i Državno odvjetništvo i sudovi. Nitko od tog silnog posla ne izdrži, to stvarno trebaju biti dobre plaće i uvjeti da se to sve izdrži. To je potpuno neprihvatljivo'.