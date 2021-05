Dulibić: Ne bavim se Zadravec, a novi v.d. ravnatelja bit će nestranačka osoba

Tomislav Dulibić, državni tajnik i predsjednik Upravnog vijeća KBC Sestre milosrdnice u Dnevniku N1 je govorio o ostavki ravnatelja KB Sestre Milosrdnice, Marija Zovka.

“Ujutro ćemo saznati tko će biti ta osoba. Imam svoje prijedloge, ne želim iznositi imena prije satanka u 8.30, vjerujem da će to biti stručna i nestranačka osoba bez ambicije da se kandidira za ravnatelja bolnice”, rekao je za N1.

O Zovku kaže: “Ravnatelj Zovak je vrhunski kriurg, doktor i jako dobro je odrađivao posao ravnatelja. Nakon onog proslogodišnjeg izbora gdje nitko nije izabran, on je bio v.d. već u jesen je htio podnijeti ostavku, ja sam ga molio da ne podnese zbog koronakrize. On je vrhunski kirurg, on je predstojnik klinike za kirurgiju i ostat će na toj poziciji, uspješno će nastaviti kiruršku karijeru kao i dosad”.

Istaknuo je i kako se nada da sutrašnji sastanak Upravnog vijeća neće dugo trajati.