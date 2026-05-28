VIDEO Dronovi kod Turske pogodili tri tankera iz ruske 'flote u sjeni'

Prema podacima brodarske agencije Tribeca, na koje se poziva portal Türkiye Today, tanker James II, koji plovi pod zastavom Palaua, pogođen je dronom dok je plovio bez tereta oko 80 kilometara sjeverno od Turkeliya i približno 77 kilometara od Bospora. Navodno je pogođena strojarnica broda, a u trenutku napada na njemu se nalazilo 20 članova posade.

Prema procjenama HUR-a, ta flota sudjeluje u oko 30 posto ruskog pomorskog izvoza nafte. Ukrajinski obavještajci tvrde da jedan tanker može prevoziti naftu vrijednu i do 70 milijuna dolara.

Ukrajinska vojna obavještajna služba HUR ranije je objavila da sva tri broda pripadaju ruskoj ‘ floti u sjeni ’, mreži starih tankera i neprozirnih brodarskih kompanija koje Moskva koristi za zaobilaženje zapadnih sankcija i nastavak izvoza nafte.

U istom području napadnuta su još dva tankera – Altura i Velora, oba pod zastavom Sierra Leonea. Brodovi su u trenutku incidenta provodili operaciju prijenosa tereta s broda na brod na otvorenom moru, također bez tereta. Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju dron s natpisom na ćirilici koji podsjeća na riječ ‘policija’.

Sva tri broda već su bila pod sankcijama zbog sudjelovanja u prijevozu ruske nafte. Tankeri Altura i Velora prevozili su terete povezane s ruskim državnim naftnim divom Rosneft te su završili pod sankcijama Europske unije u listopadu 2025. godine. Kasnije su ih sankcionirali i Ujedinjeno Kraljevstvo, Švicarska i Kanada.

Od studenoga 2025. oba tankera navodno vodi turska kompanija Pergamon Denizcilik Isletmeleri. Brodovi su povezivani i s mrežom tvrtki iza kojih stoje Hector Varela de Leon i Mohammad Hossein Shamkhani, sin visokog savjetnika iranskog vrhovnog vođe.

Tanker James II sudjelovao je u izvozu ruske nafte i naftnih derivata iz ruskih luka još od lipnja 2024., a Ujedinjeno Kraljevstvo sankcioniralo ga je u svibnju 2025.

Novi udar na rusku logistiku

Najnoviji incident dogodio se samo nekoliko mjeseci nakon slične ukrajinske operacije 3. svibnja, kada su ukrajinske snage pogodile dva tankera ruske ‘flote iz sjene’ blizu ulaza u rusku luku Novorosijsk.

Krajem 2025. zabilježen je i niz drugih napada na slične brodove. Turska uprava za pomorstvo objavila je tada da je tanker Midvolga 2 pogođen oko 129 kilometara od turske obale dok je plovio iz Rusije prema Gruziji s teretom suncokretovog ulja.

Nekoliko dana ranije četiri eksplozije pogodile su tanker Mersin kod Dakara u Senegalu. Turska pomorska agencija Deniz Haber tvrdila je da je brod pogodio ukrajinski dron. Brod, koji plovi pod panamskom zastavom, navodno je prevozio rusku naftu, a posljednje poznato pristanište bila mu je ruska luka Taman.

Istodobno su kod Bospora pogođena još dva tankera pod gambijskom zastavom – Kairos i Virat. Baza OpenSanctions, koja prati pojedince i organizacije povezane sa zaobilaženjem sankcija, također ih je identificirala kao dio ruske ‘flote iz sjene’.

Ukrajinski sigurnosni izvori kasnije su za Kyiv Post izjavili da su napade izveli pomorski dronovi Sea Baby, koje Ukrajina koristi za udare na ruske vojne i logističke ciljeve na moru.