Drama u Njemačkoj: Raspada li se vječna koalicija?

Velika kriza potresa njemačku vladu. Zbog politike prema migrantima između sestrinskih stranaka demokršćanske unije (CDU/CSU) već danima bukti žestok sukob. Bavarski CSU u ponedjeljak će odlučiti o unilateralnom zatvaranju granica za azilante i njihovu vraćanju u druge zemlje. Njihova odluka odredit će i sudbinu velike koalicije CDU/CSU sa socijaldemokratima iz SPD-a na saveznoj razini. Postoji mogućnost i da padne vlada te da Njemačka bude primorana ići na nove izbore

'S ovom ženom više ne mogu više surađivati', rekao je Horst Seehofer u krugu članova vlade iz Kršćansko-socijalne unije (CSU), komentirajući trenutni odnos s kancelarkom Angelom Merkel, prenio je u nedjelju dnevnik Welt am Sonntag.

Njemačka kancelarka zalaže se za rješenje na europskoj razini i ne želi donositi odluke prije konzultacije s europskim partnerima, posebice onima koji bi bili najviše pogođeni njemačkim zatvaranjem granica. Seehofer i CSU odbijaju čekati da se o toj temi dogovori na razini EU-a.

Odluku CSU-a o tome hoće li unilateralno krenuti u provedbu kontrola na bavarskim granicama Seehofer će objaviti na konferenciji za novinare u 14 sati u Münchenu, a očekuje se da će se ubrzo nakon njega novinarima obratiti i Merkel.

Seehofer je, neslužbeno, Merkel dao ultimatum da se pitanje migranata mora riješiti do samita EU-a u Bruxellesu koji će se održati od 28. do 29. lipnja. Međutim Seehofer demantira to da želi srušiti Merkel.

Srećko Matić, novinar Deutsche Wellea, smatra da ako Seehofer u ponedjeljak dobije podršku CSU-a za svoj plan i odmah 'naredi' njegovu primjenu, Merkel neće imati izbora nego ga otpustiti. U tom slučaju CSU bi vjerojatno napustio vladu. Angela Merkel će biti suočena s pitanjem opoziva ako ne ispuni Seehoferov ultimatum. CDU i SPD će bez CDU-a izgubiti većinu za nekoliko mandata i morat će potražiti novog koalicijskog partnera ako žele nastaviti vladati.

Matić kaže da je spremna i rezervna opcija jer su Zeleni već ponudili 'konstruktivnu' suradnju Angeli Merkel.