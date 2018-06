Hrvatski radnici u Njemačkoj u panici: 'Ne znam kako ćemo podnijeti ovakav udarac'

Jedna obnovljena inicijativa za smanjenje socijalnih prava izazvala je uznemirenost, ali zasad i dalje prevladava uvjerenje da takva restriktivna mjera ponovno – neće proći

'Teško je objasniti što bi mojoj obitelji značilo da nam Njemačka ukine državni doplatak za djecu, jer ni sam ne znam kako bismo podnijeli takav udarac', rekao je za Deutsche Welle Dalibor iz Nove Gradiške, građevinac koji nešto više od godinu dana radi za jednu firmu u Oberhausenu, a kod kuće je radio na održavanju cesta. On i njegova supruga imaju troje djece za koje primaju, redom: 195 plus 200 plus 205 eura mjesečno.

'Moji su sada svi ovdje', nastavlja Dalibor, 'ali ispočetka su bili u Hrvatskoj. Ne bismo voljeli da o tome ovisi iznos doplatka. No isto tako ne bismo željeli niti da se preko naših leđa prebije posljedica toga što neki ljudi krivotvore razne podatke da bi se domogli takve državne pomoći. Poznato mi je da neki doslovno izmišljaju svašta o sebi, čak i krivotvore da imaju djecu, no to bi ipak bilo moguće primjereno službeno regulirati. A sve više naših dolazi, evo i meni su se u međuvremenu pridružila oba brata s obiteljima, a sad i kum ide po svoju djecu. Ma, ne znam tko će uopće ostati dolje.'