Domovinski pokret: Odluka Ustavnog suda očekivana

Domovinski pokret u ponedjeljak je odluku Ustavnoga suda o ustavnosti odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite ocijenio očekivanom s obzirom na to kako se biraju ustavni suci, a stožer je, ističu, političko tijelo koje je donosilo političke odluke temeljene na dnevnoj politici.

'Za nas je to u potpunosti očekivano s obzirom da znamo koji je sastav Ustavnoga suda i da znamo način na koji se Ustavni sud bira', objavio je na Facebooku Igor Peternel, predstojnik Ureda potpredsjednika Hrvatskoga sabora Miroslava Škore, referirajući se na odluku Ustavnoga suda da Stožer nije prekršio ničija ustavna prava donošenjem niza odluka za vrijeme epidemije koronavirusa.

Peternel je istaknuo da se Ustavni sud bira usuglašavanjem u parlamentu dvije najveće stranke, koje biraju svoje kadrove i oni služe za zaštitu njihovih ključnih interesa. Da je Stožer političko tijelo, kaže, nedavno je rekao i premijer Andrej Plenković 'kada je utvrdio da je identificirao sve one koji ometaju, odnosno dovode u pitanje rad Stožera'.

'O radu Stožera možemo raspravljati jer on zadire u temeljna ljudska prava svih građana. Neke odluke nisu sporne, međutim, dosta je nekonzistentnosti i dosta je političkih odluka koje se temelje na dnevnoj politici, a ne na epidemiologiji. Tu onda nismo uopće začuđeni da je došlo do ovakve odluke, kad se sve skupa stavi u kontekst, sve to skupa smo i očekivali', poručio je Peternel.