Dogradonačelnik Milaković za tportal: Ako ne reagira, Plenkoviću će Vukovar doći glave

Jedan od onih koji je sudjelovao na današnjoj burnoj sjednici Gradskog vijeća Vukovara bio je i dogradonačelnik tog grada iz redova srpske nacionalne manjine Srđan Milaković, a zbog takve atmosfere u jednom ju je trenutku napustio. Za njega je današnja sjednica očito bila unaprijed isplanirana predstava ljudi koje naziva isključivima

'Ono što se događalo očigledno je bilo pripremljeno, to se moglo vidjeti i po majicama i ikonografiji. Čitav scenarij je bio pripremljen unaprijed, a to se vidi po zaključku. Ovo je trebalo poslužiti kao opravdanje za takvu vrstu zaključka. To nema veze s razumom, s gradnjom suživota, izgradnjom pozitivnih odnosa, s mirnom reintegracijom i bilo čime je postignuto u ovih 15-ak godina do dolaska Penave na vlast. Nažalost, to su ljudi koji su potpuno isključivi, na najgori mogući način zloupotrebljavaju emocije ljudi, spremni su da pogrešno manipulativno protumače i Ustav i ustavne vrijednosti. To je definitivno bilo suđenje s unaprijed poznatom presudom, to je bilo suđenje srpskoj zajednici i to ne samo u Vukovaru, nego i šire. Samo se govorilo o odgovornosti srpske zajednice za ono što se desilo i to je na kraju trebalo poslužiti kao alibi da se kaže da Srbi nemaju pravo na svoju kulturu i svoj jezik u Vukovaru. Iz toga izvlačim i zaključak da nemaju pravo na apsolutno bilo što drugo', opisuje nam Milaković kako je on doživio sjednicu Gradskog vijeća na kojoj je donesen zaključak da nisu ispunjeni uvjeti za uvođenje dvojezičnosti u Vukovaru.

Atmosfera na sjednici za Milakovića je bila mučna. 'Strašno je bilo čuti i slušati koje je to stanje svijesti i te mlade ljude koji su i obrazovani, a koji su još uvijek u argumentima iz '91. godine', kaže Milaković, dodavši kako je očito da 'nikada neće uspjeti ispuniti uvjete onako kako ih tumači Penava te radikalna ekipa oko njega'.