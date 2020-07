Dobra strana epidemije: Novi 'baby boom' na istoku Hrvatske

Dr. Igor Veselski, specijalist ginekologije i porodništva iz Opće bolnice u Slavonskom Brodu, izvijestio je kako je u prvih šest mjeseci ove godine porastao broj novorođenih beba, pa je tako rođeno čak njih 60 više u odnosu na isto razdoblje prošle godine

Ove brojke ugodno su iznenadile i liječnike, dodao je, iako bi za bolje razumijevanje porasta bilo dobro detaljnije proučiti statistiku, no u Slavonskom Brodu zabilježen je i veći porast broja trudnica.

Veselski napominje kako se prije 30 godina, kada je on počeo raditi, u brodskoj bolnici godišnje rađalo oko 2000 djece, a posljednjih godina taj se broj kreće oko 900, javlja Radio Slavonija.

Do kraja godine u toj bolnici očekuju daljnji rast zbog toga što građani više vremena provode kod kuće usred pandemije, no to će se moći vidjeti tek u prosincu ili siječnju.

'Sjećete se da su stari nekad pričali da kad nije bilo struje, kad su bile redukcije, da je bio povećani broj djece. Isto tako - šta ćete raditi drugačije, nego kad morate biti sa ženom kod kuće, je li tako? Malo se šalim', kazao je dr. Veselski.