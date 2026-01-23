sve napetije

Sprema li se napad na Iran? Još dvije kompanije otkazale letove prema Izraelu i Bliskom istoku

M. Šu.

23.01.2026 u 23:34

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Pavel 1964 / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Air France i nizozemska zrakoplovna kompanija KLM otkazali su letove za Izrael, Dubai i Saudijsku Arabiju barem do nedjelje, navodeći kao razlog 'sigurnosne napetosti u regiji' usred zabrinutosti zbog obnove sukoba s Iranom

Obje zrakoplovne tvrtke su u vlasništvu iste holding tvrtke, Air France-KLM, javlja The Times of Israel.

Ovaj potez slijedi nakon prošlotjedne odluke Lufthansa grupe o otkazivanju noćnih letova za Izrael barem do kraja siječnja. Grupa uključuje prijevoznike Lufthansu, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines i Eurowings.

Air Canada je u petak otkazala četiri leta koja su trebala sletjeti u Izrael, a slično je napravio i United Airlines.

vezane vijesti

Otkazivanja su uslijedila u trenutku kada su SAD pojačale svoju vojnu prisutnost u regiji nakon prijetnji napadom na Iran zbog brutalne represije i nedavnih prosvjeda protiv režima.

Međutim, nije bilo posebnih sigurnosnih upozorenja ni od europskih ni od izraelskih zrakoplovnih vlasti, a Izraelske obrambene snage u petak su također ponovile da nije bilo promjena u vojnim smjernicama za izraelsku javnost.

'Uoči subote želim reći svim građanima Izraela: IDF je optimalno pripremljen, i obrambeno i ofenzivno. Važno je naglasiti da nema promjena u uputama Zapovjedništva. Obavijestit ćemo vas ako dođe do bilo kakvih promjena', objavio je glasnogovornik IDF-a, brigadni general Effie Defrin, na X-u.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
j.d. vance

j.d. vance

Trumpov 'omraženi ulizica' osvaja bazu MAGA-e i potiho čisti put prema predsjedničkoj fotelji
RUSIJA NEMILOSRDNO UDARA

RUSIJA NEMILOSRDNO UDARA

Kijev je na rubu, javila se hrvatska veleposlanica: Noćni napadi su postali redoviti
'unutarnje rezerve'

'unutarnje rezerve'

Mađarski ministar navukao bijes oporbe i romske zajednice: 'Romi trebaju čistiti zahode'

najpopularnije

Još vijesti