Sprema li se napad na Iran? Još dvije kompanije otkazale letove prema Izraelu i Bliskom istoku

Air Canada je u petak otkazala četiri leta koja su trebala sletjeti u Izrael, a slično je napravio i United Airlines.

Ovaj potez slijedi nakon prošlotjedne odluke Lufthansa grupe o otkazivanju noćnih letova za Izrael barem do kraja siječnja. Grupa uključuje prijevoznike Lufthansu, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines i Eurowings.

Otkazivanja su uslijedila u trenutku kada su SAD pojačale svoju vojnu prisutnost u regiji nakon prijetnji napadom na Iran zbog brutalne represije i nedavnih prosvjeda protiv režima.

Međutim, nije bilo posebnih sigurnosnih upozorenja ni od europskih ni od izraelskih zrakoplovnih vlasti, a Izraelske obrambene snage u petak su također ponovile da nije bilo promjena u vojnim smjernicama za izraelsku javnost.

'Uoči subote želim reći svim građanima Izraela: IDF je optimalno pripremljen, i obrambeno i ofenzivno. Važno je naglasiti da nema promjena u uputama Zapovjedništva. Obavijestit ćemo vas ako dođe do bilo kakvih promjena', objavio je glasnogovornik IDF-a, brigadni general Effie Defrin, na X-u.