Divjak misli da će 10-ak tisuća učenika ići u samoizolaciju

Bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak rekla je u N1 studiju uživo da je dobro da je ministar krenuo u konzultacije, ali da je odluka o uvjetima za početak školske godine, ipak na samom ministru.

Govoreći o ulozi sindikata i njihovom odnosu prema ministru Fuchsu, rekla je da oni nisu tu da brinu o učenicima nego o zaposlenima u školstvu.



„I ako to dođe u koliziju, uvijek će izabrati zaposlenike, to je legitimno i to se sada vidjelo“, istaknula je, dok je za izjave premijera koji je danas, za razliku od ministra Fuchsa, rekao da škola počinje sigurno 7. rujna, podsjetila:

„Tjedan dana prije uvođenja on line nastave rekao je da su to bedastoće i da će djeca sigurno biti u školama. To vam je nekad pitanje trenutka, ali ima dovoljno vremena i ključno je da treba razumjeti da ne planiramo početak, nego cijelu školsku godinu, i da uzimamo u obzir najgori scenarij“, istaknula je Divjak.

Smatra da ćemo sigurno imati 10-ak tisuća učenika u samoizolaciji, te da je važno razrijediti razrednu nastavu.

„Koristiti veće prostorije za razrednu nastavu, a za više razrede recimo jedan tjedan u školama, sljedeći tjedan kod kuće“, predložila je dok je za studente ustvrdila da ih sigurno čeka nastava na daljinu.

Komentirajući izjavu Borisa Jokića da će djeca imati velike rupe, rekla je da se uvijek sve može promatrati pesimistički i napadački.



„Ali ja bih gledala ovako, što su sve naučili a inače ne bi, recimo samostalnost, odgovornost, istraživački rad. Možemo promatrati pozitivno, inzistiranje da su to neke velike rupe, to nije način. Treba gledati što od onoga što nisu prošli im je ključno za nastavak obrazovanja ili za život“, zaključila je Divjak.