Učenici iz 13 zagrebačkih škola ići će na nastavu u druge objekte

Oko 6500 djece u Zagrebu neće prvi dan nove školske godine provesti u matičnoj školi zbog oštećenja koja su nastala u potresu, piše u srijedu Jutarnji list

Nakon potresa utvrđena je šteta na 175 gradskih škola i vrtića, od čega je do danas obnovljen 91 objekt. U tijeku su, ujedno, radovi na još 82 objekta, od čega bi njih 69 trebalo biti spremno za početak nove školske godine. No 12 škola, od čega 5 osnovnih i 7 srednjih, jako je stradalo u potresu zbog čega nisu sigurne za boravak djece tako da će učenici iz tih škola nastavu pohađati u drugim školama koje su do sada imale organiziranu jednosmjensku nastavu.