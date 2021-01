Diplomatski veteran, vrstan analitičar i žestok Trumpov kritičar koji je predvidio da neće biti glatkog prijenosa vlasti: Tko je William Burns, novi prvi čovjek CIA-e

Diplomatski veteran William Burns trebao bi postati novi direktor CIA-e, najavio je izabrani američki predsjednik Joe Biden u ponedjeljak. Ako bude potvrđen u Kongresu, postat će prvi karijerni diplomat na čelu CIA-e. Imenovanje 'apolitičnog' kadara na mjesto čelnika središnje obavještajne agencije trebalo bi označiti jasan prekid prakse korištenja obavještajnih podataka u stranačke svrhe, što je bila karakteristika rada za mandata predsjednika Donalda Trumpa

Predvodio je američko izaslanstvo u tajnim razgovorima 2013. s Iranom oko njegova nuklearnog programa. Riječ je o sporazumu kojim je Obamin nasljednik u Bijeloj kući Donald Trump bio izrazito nezadovoljan. Trump je izašao iz sporazuma koji je predstavljao jedan od najvećih vanjskopolitičkih dosega Baracka Obame i tijekom mandata ponovno nametnuo snažne sankcije režimu u Teheranu. Međutim može se očekivati da će Biden ponovno promijeniti smjer američke politike prema Iranu, a govori to i ovo imenovanje.

Burns je u 33 godine dugoj karijeri služio pod republikanskim i demokratskim predsjednicima i očekuje se da će dobiti određenu podršku i iz republikanskog tabora. Godine 2014. povukao se iz službe da bi preuzeo vodstvo Carnegiejeve fondacije međunarodnog mira ( Carnegie Endowment of International Peace ).

Moskovski mandat

Burns je cijenjena ličnost u diplomatskim krugovima, poznat po svom intelektu, velikom iskustvu u vanjskim poslovima i analitičkom daru, navodi The Guardian. U autorskom tekstu za The New York Times 2017. godine žestoko se obrušio na 'agresivno miješanje' ruskog predsjednika Vladimira Putina u američke predsjedničke izbore. Trump i danas odbija priznati da je bilo takvog uplitanja. Dok je bio veleposlanik u Moskvi, isplivale su zahvaljujući WikiLeaksu depeše u kojima je stanje u Rusiji oslikano tamnim tonovima, ali koje su pokazale da je izniman i sposoban profesionalac. Zapadne medije najviše je zabavljao izvještaj s jedne dagestanske svadbe na kojoj je gost bio i čečenski vođa Ramzan Kadirov. U depeši je opisano kako je Kadirov nespretno plesao s pozlaćenim automatom zataknutim u stražnji dio traperica, razmetao se dijeleći okolo novčanice od 100 dolara, a sretnim mladencima darovao je pet kilograma čistog zlata...