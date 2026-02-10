Dio građana htio odjaviti policu HZZO-a pa dobio odbijenicu: Presudio je jedan detalj

Dio građana koji je poslao zahtjev za otkazivanjem police dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a, dobio je odbijenicu, jer zahtjev nisu ovjerili elektronskim potpisom. Iz HZZO-a kažu da su svim poslali upute za odjavljivanje police
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) je 1. veljače podigao cijenu dopunskog zdravstvenog osiguranja s 9,29 na 15 eura mjesečno, odnosno sa 111,49 na 180 eura godišnje.
Iako se cijene nisu mijenjale više od 10 godina, poskupljenje od 62 posto nagnalo je dio građana da odjave policu dopunskog osiguranja. Naime, poskupljenje se odnosi na sve postojeće police, ali i one ugovorene nakon 1. veljače.
"HZZO još uvijek prati kretanje broja polica s obzirom na primjenu nove cijene, stoga traženi podatak o broju otkazanih polica nismo u mogućnosti dati", poručili su za Net.hr, dodajući da preliminarni podaci pokazuju kako se ne radi o značajnijem broju odjavljenih polica.
Dio građana se vratio HZZO-u
Nisu propustili naglasiti da se dio građana, nakon odjavljivanja, ipak vratio u HZZO i ponovno ugovorio policu dopunskog osiguranja.
"Najveći je broj naših građana ipak prepoznao važnost ovakvog jedinstvenog oblika solidarnog dopunskog zdravstvenog osiguranja kakvo provodi HZZO i na ovaj način pokazali su svoju solidarnost i razumijevanje te su ostali osigurani kod HZZO-a i nadalje", ustvrdili su.
Problematičan elektronički potpis
No, dio građana je imao problema tijekom odjave svojih polica. Naime, iz HZZO su od njih zatražili da zahtjev za prekid ugovora pošalju mailom uz elektronski potpis. Neki na to nisu računali, niti ga znaju koristiti. Iz domaće zdravstvene institucije kažu da samo postupaju po zakonima.
"Zakonom o općem upravnom postupku propisano je da će se podnesci dostavljeni u elektroničkom obliku s kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno posebnim propisima smatrati vlastoručno potpisanim. U skladu s time, zahtjevi za otkaz/raskid ugovora koji su dostavljeni u elektroničkom obliku smatrat će se vlastoručno potpisanim ako su potpisani kvalificiranim elektroničkim potpisom", pojašnjavaju.
Dodaju da su svim osiguranicima kojima je odbijen zahtjev za raskidom police dopunskog zdravstvenog osiguranja poslali upute i obrazloženja na koji način mogu ispravno podnijeti zahtjev.