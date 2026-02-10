Dio građana htio odjaviti policu HZZO-a pa dobio odbijenicu: Presudio je jedan detalj

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) je 1. veljače podigao cijenu dopunskog zdravstvenog osiguranja s 9,29 na 15 eura mjesečno, odnosno sa 111,49 na 180 eura godišnje.

Iako se cijene nisu mijenjale više od 10 godina, poskupljenje od 62 posto nagnalo je dio građana da odjave policu dopunskog osiguranja. Naime, poskupljenje se odnosi na sve postojeće police, ali i one ugovorene nakon 1. veljače.

"HZZO još uvijek prati kretanje broja polica s obzirom na primjenu nove cijene, stoga traženi podatak o broju otkazanih polica nismo u mogućnosti dati", poručili su za Net.hr, dodajući da preliminarni podaci pokazuju kako se ne radi o značajnijem broju odjavljenih polica.