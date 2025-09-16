DHMZ najavio jače grmljavinsko nevrijeme i osjetni pad temperature: Budite na oprezu

Danas će biti oblačnije i vjetrovitije vrijeme nego jučer, uz osjetno niže dnevne temperature. Tijekom poslijepodneva ponegdje će padati kiša, a lokalno se može razviti i grmljavinsko nevrijeme. U večernjim satima na sjevernom Jadranu moguće su olujni udare bure
DHMZ je zbog najavljenog pogoršanja vremena oglasio meteoalarm za dio zemlje. Istra, Kvarner, riječko područje, Lika, Velebitski kanal i karlovačko područje moglo bi pogoditi grmljavinsko nevrijeme.
"Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom.
Također, iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Zato DHMZ navodi da bi neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru.
Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", upozorio je DHMZ.
Istočna Hrvatska
Prijepodne će prevladavati djelomice sunčano, ponegdje uz jutarnju maglu. Od sredine dana naoblaka će se povećavati, a mjestimice se očekuje i kiša, lokalno izraženija te praćena grmljavinom. Zapuhat će umjeren do jak sjeveroistočni vjetar. Najniže jutarnje temperature kretat će se između 12 i 14 °C, dok će najviše dnevne dosegnuti 26 do 28 °C, javlja HRT.
Središnja Hrvatska
U središnjim krajevima bit će osjetno svježije jer će oblaci prevladavati već od prijepodneva. Kiša će u početku padati u područjima uz slovensku granicu, a kasnije će se proširiti i drugdje. Uz oborine će puhati umjeren do jak sjeveroistočnjak, što će pridonijeti doživljaju svježine.
Sjeverni Jadran i Gorska Hrvatska
U ovim predjelima ujutro će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, dok će na otvorenom moru prevladavati jugo. Navečer će se situacija promijeniti jer će zapuhati i jačati bura. Bit će promjenjivo oblačno uz povremene kišne epizode, ponajviše na riječkom području i u Gorskom kotaru, gdje se može razviti i neverin. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 23 i 27 °C.
Dalmacija
Na Jadranu južnije od Velebita zadržat će se stabilnije i toplije vrijeme. Sunce će prevladavati, a tek će se poslijepodne na sjeveru pojaviti nešto više oblaka uz mogućnost lokalnih pljuskova. Vjetar će uglavnom biti slab, pa će more ostati mirno ili tek malo valovito. Temperatura mora kretat će se između 23 i 25 °C.
Jug Hrvatske
Na krajnjem jugu nastavit će se pravo ljetno ozračje. Bit će obilje sunčanih razdoblja, uz slab vjetar. Jutarnje temperature bit će između 15 °C u unutrašnjosti i 22 °C uz obalu, dok će dnevne vrijednosti dosezati iznadprosječnih 27 do 29 °C, što je znatno toplije od prosjeka za rujan.
Od srijede opet stabilnije i toplije
Sredinom tjedna očekuje se postupno razvedravanje. U srijedu će jutro biti još djelomice oblačno, ponegdje uz slabu kišu, ali će tijekom dana prevladati sunčano. Takvo će se vrijeme zadržati sve do petka. Uz slab vjetar valja računati i na pojavu jutarnje magle. Temperatura zraka postupno će rasti.
Na sjevernom Jadranu također će zatopliti, dok će u Dalmaciji vrijednosti ostati slične. Uglavnom će prevladavati sunčano, a samo u srijedu prijepodne može biti prolazno više oblaka i mjestimične kiše. U srijedu će zapuhati umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, koja će u četvrtak slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.