DHMZ najavio jače grmljavinsko nevrijeme i osjetni pad temperature: Budite na oprezu

Danas će biti oblačnije i vjetrovitije vrijeme nego jučer, uz osjetno niže dnevne temperature. Tijekom poslijepodneva ponegdje će padati kiša, a lokalno se može razviti i grmljavinsko nevrijeme. U večernjim satima na sjevernom Jadranu moguće su olujni udare bure

DHMZ je zbog najavljenog pogoršanja vremena oglasio meteoalarm za dio zemlje. Istra, Kvarner, riječko područje, Lika, Velebitski kanal i karlovačko područje moglo bi pogoditi grmljavinsko nevrijeme.

"Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom. Također, iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Zato DHMZ navodi da bi neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", upozorio je DHMZ.

Istočna Hrvatska Prijepodne će prevladavati djelomice sunčano, ponegdje uz jutarnju maglu. Od sredine dana naoblaka će se povećavati, a mjestimice se očekuje i kiša, lokalno izraženija te praćena grmljavinom. Zapuhat će umjeren do jak sjeveroistočni vjetar. Najniže jutarnje temperature kretat će se između 12 i 14 °C, dok će najviše dnevne dosegnuti 26 do 28 °C, javlja HRT. Središnja Hrvatska U središnjim krajevima bit će osjetno svježije jer će oblaci prevladavati već od prijepodneva. Kiša će u početku padati u područjima uz slovensku granicu, a kasnije će se proširiti i drugdje. Uz oborine će puhati umjeren do jak sjeveroistočnjak, što će pridonijeti doživljaju svježine. Sjeverni Jadran i Gorska Hrvatska U ovim predjelima ujutro će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, dok će na otvorenom moru prevladavati jugo. Navečer će se situacija promijeniti jer će zapuhati i jačati bura. Bit će promjenjivo oblačno uz povremene kišne epizode, ponajviše na riječkom području i u Gorskom kotaru, gdje se može razviti i neverin. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 23 i 27 °C.